Guaj Boya Nasıl Kullanılır? Guaj Boya Suda Akar Mı, Özellikleri Nelerdir?

Guaj boya ile sulu boyanın kullanılmadan önce su ile biraz seyreltilmesi gerekir. Bu boya türü genellikle kapatıcı özelliğinden ötürü kullanılmaktadır. Guaj boya kullanırken bir takım püf noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

Guaj Boya Nasıl Kullanılır?

Guaj boya da palet kullanmak, kullanımın kolaylaşması açısından son derece önemlidir. Öncelikle boyanacak olan resmin kurşun kalem ile çizilerek hazırlanması gerekmektedir. Sonrasında ise resmin guaj boya ile boyanması gerekir. Öncelikle kullanılacak olan renkler palete az miktarlarda sıkılmalıdır. Guaj boyanın palete çok fazla sıkılması kullanılmayan boyanın kurumasına neden olur. Bu da boyanın çabuk bitmesine sebep olmaktadır.

Kullanılan renklerin eşit aralıklar ile sıkılması kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Palet üzerinde renklerle oynayarak farklı renkler elde etmek de mümkün olmaktadır. Renk karışımları yaparken çok fazla rengi karıştırmamaya özen göstermek gerekmektedir. Bu şekilde bir uygulama istenilen tonun yakalanmasını zorlaştırmaktadır.

Guaj boya ile ilgili bir diğer konu da kıvamının doğru bir şekilde ayarlanmasını sağlamaktır. Boyanın kıvamının koyu ya da sulu olması istenilen performansın elde edilmesini engelleyebilir.

Guaj Boya Suda Akar mı, Özellikleri Nelerdir?

Guaj boya içindeki zamk sulu boyaya göre oldukça fazladır. Bu nedenle yüzeyinde yağ bulunmayan yüzeylere kolay bir şekilde uygulamak mümkün olmaktadır. En fazla kağıt üzerinde bu boya türünden faydalanılır.

Guaj boyanın kullanılmadan önce su yardımıyla seyreltilmesi gerekmektedir. Su oranının doğru bir şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Sulu boya etkisi yaratmak için su oranında artış yapılabilir. Boyanın kuruması halinde mat bir görünüm elde edilmektedir. Boyalar birbirleri ile karıştırılarak farklı tonlar elde etmek mümkündür. Boyanın kıvamı ne kadar koyu olursa kapatıcılığı o kadar fazla olacaktır.

Guaj boya kurumasının ardından su ile temas ettiğinde tekrar çözünebilir. Eğer bu boya ile yağlı boya etkisi elde edilmek isteniyorsa o zaman su oranının az tutulması gerekmektedir.