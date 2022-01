GTA 5 görevleri nelerdir ve nasıl yapılır? GTA 5 görevleri kaydetme ve sıfırlama

Haberin Devamı

GTA oyununa ilgi duyanlar GTA 5 görevlerini de mutlaka duymuştur. Bu video oyunu aksiyon macera oyunu olarak geçmektedir. Grand Thef Auto kelime öbeğinin Türkçe karşılığı büyük otomobil hırsızlığı demektir. Oyun Türkiye ve tüm dünyada sevilerek oynanmakta ve görevler büyük bir titizlikle tamamlanmaktadır.

GTA 5 Görevleri Nelerdir?

GTA 5 görevleri incelendiğinde ortalama 90 adet görevden bahsedilmektedir. Bu görevlerin her biri sırasıyla yapılmakta ve bir görev tamamlandıktan sonra diğer göreve geçilmektedir.

Bu görevlerde çeşitli karakterler ve her görevin belirli bir olayı yani hikayesi bulunmaktadır. Örneğin bir görevde bir karakteri takip etmek görev iken diğer göreve geçildiğinde kalınan sokaktan bir devam söz konusu olmaktadır.

İşte GTA 5 görevleri şöyle sıralanmaktadır;

Risk Assessment

Caida Libre

Deep İnside

The Third Way

The Paleto Score

The Big Score

Lamar Down

Friend Request

Minor Turbulence

Yukarıda verilen GTA 5 görev listesinde en çok sevilen ev en popüler olan GTA 5 görevleri yer almaktadır.

GTA 5 Görevleri Nasıl Yapılır?

GTA 5 görev listesinde yer alan 9 adet görevin nasıl yapılacağı bu başlıkta anlatılacaktır. İlk anlatılacak görevin ismi Risk Assessment görevidir.

Risk Assessment görevi adeta Matrix filmindeki aslında kaşık yok sahnesini andırmaktadır. Bu görevde Franklin karakteri kontrol edilmektedir. Yolda bir köpeğe rastlanır ve köpek havlayarak oyuncuya bir şeyler anlatmaya başlar. Görev köpeği takip etmekle devam eder ve gerçekleştirilir.

Caida Libre görevini tamamlamak için Madrazo’dan gelen telefonla ilgili buluşma noktasına gidilir. Bir çiftliğe gidilir ve Madrozo'dan gelen iş gerçekleştirilir. Burada bahsedilen görev yola çıkan bir uçağı bilgisayar kontrolündeki silahlarla indirmek ve uçağın içindeki belgeleri almaktır.

Deep İnside görevinin gerçekleşmek için film setine girmek gerekmektedir. Belirtilen yere gidilir ve telefon konuşması dinlenir. Buraya gitmek için radarda gösterilen kapının üzerinden atlanır. Çünkü ön taraftan gidilirse polis ekipleri oyuncunun peşine takılacaktır. Aktörün bayılması sağlanır. Aktörün kıyafetleri giyilir yola çıkılır. Yolda aktör öne çıkar ve arabayla aktöre çarpılır. Görev bu şekilde devam eder ve tamamlanır.

The Third Way görevinde Michael, Trevor ve Franklin ortaklaşa hareket eder. Mutlu sona ulaşan görevlerden biridir. Yoğun çatışma, bitmek bilmeyen düşmanlar bu görevde bulunmaktadır.

The Paleto Score görevi gerçek hırsızların danışmanlığında yapılır. Klasik olan banka soygunlarının çok ötesinde bir görevdir.

The Big Score görevi de bir soygun filmi tadında gerçekleştirilir. Bankaya kılık değiştirilerek sızılır. Tonlarca altın yürütülür ve şehir alt üst edilir. Görevin sonunda saklanmak üzere dağılır.

Lamar Down bu görevin amacı Franklin’in sıkı dostu Lamar'ı kurtarmaktır. Çünkü Lamar kaçırılır. Baskın yapılır aksiyonla görev devam eder. Burada önerilen öldürülen düşmanların para silahlarını toplamak olacaktır.

Friend Request görevi sosyal medya eleştirilerinin temelini meydana getirmektedir. Çünkü görev internet döneminin eski zamanlarını anımsatmaktadır.

Minor Turbulence görevinde şehir alt üst edilmez. Görev yükseklerde yani göklerde geçmektedir. Gerçekleştirilmesi gereken görevler gökyüzünde yer almaktadır.

GTA 5 görevleri listesinde yer alan bu başlıca görevlerin nasıl yapıldığını sizlere açıklamaya çalıştık. Diğer görevler için de bilgi sahibi olabilirsiniz.

GTA 5 Görevleri Kaydetme ve Sıfırlama

GTA 5 görevlerini kaydetmek ya da sıfırlamak oyuncu için önem arz etmektedir. Görevleri kaydetmek için çevrim içi alanından çıkmak gerekir. Daha sonrasında uygulama için ayarlar sekmesine gidilir. Bu şekilde online ilerlemeden çıkıldığında da otomatik olarak GTA 5 görevleri kaydedilir. Bu uyarıyı zaten size oyun verecektir.

GTA 5 görevleri sıfırlamada ilk adım olarak ESC tuşuna basılır. Daha sonra Game alanına tıklanır. Sonrasında New Game alanına basılır. Buradan onayla uyarısı çıkar ve onayla uyarısına tıklanır. Onayla yapıldıktan sonra GTA 5 görevleri sıfırlanmış olur.