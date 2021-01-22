GSM nedir ve ne işe yarar? GSM numarası ne demek? GSM numarası ve sorgulama

Hayatımızı sürdürülebilir kılmak için en önemli durumlardan birisi de iletişim kurmaktır. İletişim kurmanın birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerden en önemli olanı ise Gsm'dir. Cep telefonları aracılığı ile uzaktan iletişim kurmaya yaramaktadır. Geçmişten günümüze birçok kişi farklı yollarla iletişim kurmuştur. İlk iletişim aracı olan tamtam daha sonra mağara duvarına çizilen resimler, dumanla haberleşme, telgraf, gazete derken bilimin ve teknolojinin ortaya çıkması ile birlikte Gsm aracılığı ile günümüzde uzaktan haberleşme çok daha kolay ve zahmetsiz hale gelmiştir.

Gsm Nedir?

Gsm, cep telefonlarının yapısında kullanılan telsiz görevi gören uzaktan ya da yakından iletişim kurmaya yarayan protokoldür. 1990 yılında hayatımıza adım atan ve en önemli iletişim aracı olan Gsm, 1997 yılında 100 ve üzeri ülkede standart olarak kullanılmıştır. 2005 yılından itibaren ise tüm dünyaya yayılarak 2 milyara yakın kişiye ulaşmıştır. Standart, devre anahtarlamalı ve paket anahtarlamalı çeşitleri bulunmaktadır.

Gsm ayrıca abonelerinin avrupa çapında iletişim kurmak, analog telefon şebekeleriyle uyumlu ses hizmetleri sunmak amacıyla oluşturulmuş bir sistem olarak adlandırılmaktadır. Günümüz içinde Gsm internet kullanımı da dahil olmak üzere hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. GSM bugün, yaklaşık olarak 200 ülke ve çeşitli bölgeler içinde 670 GSM mobil iletişim ağı olarak kullanılmaktadır. Bu mobil ağın ise diğer ağlara göre çeşitli ek ihtiyaçları vardır. Bunlar; mobilite sistemi, kanal erişim sistemi ve abone kimlik doğrulama yöntemidir.

Gsm Ne İşe Yaramaktadır?

Kısaca iletişim sağlamanın en kolay yolu olarak tanımlanmaktadır. Gsm'de aboneler sürekli hareket halinde olduğundan bir radyo hücresinden diğerine geçiş yapabilmektedir. Herhangi bir çağrı alındığında ya da veri alınma gerçekleşmesinde ise cep telefonlarının her an en uygun baz istasyonunu kullanması için çağrı bağlantısının bir baz istasyonundan diğerine geçilmesini sağlayarak iletişime destek sunmaktadır.

Ayrıca Gsm sistemi üzerinde GPS kullanımı yapılmaktadır. Bu ise veri alınıp verilmesi, konum belirlenmesi, kısa mesaj servisi gibi özelliklerin kullanılmasını sağlamaktadır.

Gsm Numarası Ne Demektir?

Mobil iletişim sağlamak adına küresel sistem için verilen numaralardır. GSM numarası kullandığınız operatör tarafından sizin hizmetinize sunulan ulaşılabilirlik kimliği olarak tanımlanmaktadır. Verilen bu numaralar sayesinde kendinize ait hattınız olur ve diğer bireylerin size bu numaradan ulaşabilme imkanı sağlamaktadır.

GSM numaralarının en başında + işareti bulunur ve hemen ardından ülke kodu gelir. Daha sonra ise GSM operatörünün kodunun yanında gelen rakamlarda sizin hizmetinize sunulan ulaşılabilirlik kimliği bulunmaktadır. Türkiye üzerinde ise cep telefonu numarası olarak adlandırılmaktadır. 212 ülke üzerinde 2,5 milyara yakın kişi tarafından kullanılan numaralar günümüzde çok işe yaramaktadır. En işe yarar özelliği ise farklı ülkelerde bulunan insanlar için de iletişim kurma imkanı olmasıdır.

Gsm Numarası Sorgulama Nasıl ve Nereden Yapılmaktadır?

Gsm numarasını öğrenmek günümüz şartları ele alındığında oldukça basit, kolay, anlaşılır yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. Çeşitli nedenlerle unutulan kişiye ait telefon numarası arama butonuna basıldıktan sonra tuşlar ile *101# çevrildiğinde arama yapıldığında numaranız ekranda görünmektedir.

Bilinmeyen numaralar tarafından sürekli çağrı alma durumunda kullanılan yöntemler bulunmaktadır. Bu numaraların kime ait olduklarını bulabilmek için çeşitli internet siteleri ya da mobil uygulamalardan ister ücretli ister ücretsiz kesin bir bilgi sağlanmaktadır. Bu sorgulamalarla hattın hangi operatöre bağlı olduğunu da anlamak mümkün olabilmektedir. Kendi hattınızın operatör ismi ise cep telefonu cihaz ana ekranlarında gözükmektedir.