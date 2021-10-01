Gresham kanunu nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Gresham yasası hakkında bilgi

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Gresham yasası, nispi yüz değerleri nispi külçe içeriğinden farklı olan iki madeni para dolaşımdaysa, madeni paranın eritilmek üzere dolaşımdan çıkarılacağını belirtir.

Gresham Kanunu Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Gresham'ın Ekonomi Yasası, dolaşımda yasal para olarak kabul edilen ve aynı nominal değerlere sahip iki tür meta para olduğunda, daha değerli olanın biriktirileceğini ve istifleneceğini belirten parasal bir ilkedir. İnsanların normal para birimleriyle eşit nominal değerde, ancak daha yüksek gerçek değerde (daha yüksek metal içeriği veya yurtdışında daha güçlü satın alma gücü nedeniyle) alternatif bir para birimi kullanmalarına izin verilirse, eski para birimini kullanmaya ve istiflemeye devam edecekleri teorisidir.

Gresham Yasası, 1860 yılında İskoç iktisatçı Henry Dunning Macleod (1821-1902) tarafından ortaya atılmıştır. İyi para, nominal değeri (nominal değer) ile meta değeri (yapıldığı metalin değeri, genellikle değerli metaller, nikel veya bakır) arasında minimum fark olan paradır. Madeni paralar eskiden gümüş, altın ve diğer değerli metallerden yapılırdı. Metalin kendisi onlara değerini verirdi. Sonunda, madeni paraları üretmek için kullanılan değerli metallerin miktarı azaldı çünkü kendi başlarına madeni paranın kendisine basıldığından daha büyük bir değere sahiptiler.

Metal, madeni paranın nominal değerinden daha değerli olsaydı, insanlar madeni paraları eritir ve metali satarlardı. Aynı şekilde, düşük kaliteli bir ürün en kaliteli olarak gösterilirse, alıcılar ürünün gerçek değerini belirleyemeyeceği için piyasa fiyatları aşağı çekecekti. Para yalnızca yerel bir değişim aracı değildir, aynı zamanda döviz, değer saklama aracı veya meta olarak da kullanılabilir. Bir tür para, dövizde, meta olarak veya değer saklama aracı olarak daha değerliyse, yerel bir değişim aracı olarak kullanılmayacaktır. Buna bir örnek olarak;

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1792'den 1834'e kadar Amerika Birleşik Devletleri, gümüş ve altın arasında 15'e 1'lik bir değişim oranını korurken, Avrupa'da 15.5'e 1 ve 16.06'ya 1 arasında bir değişim oranı sürdürdü. Altın sahipleri, altınlarını Avrupa pazarında satmayı ve gümüşlerini ABD darphanesine götürmeyi karlı buldular. Altın ABD'deki yerel dolaşımdan fiilen çekildi.

Gresham Yasası Hakkında Bilgi

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16.yüzyılda, Sir Thomas Gresham, İngiltere ve İrlanda Kraliçesi I. Elizabeth'e İngiliz şiline ne olduğunu açıkladı. Elizabeth'in babası Henry VIII, vergileri yükseltmek zorunda kalmadan hükümet için bir gelir kaynağı olarak madeni paradaki gümüşün yüzde kırkını değerli olmayan metallerle değiştirmişti. Zeki tüccarlar ve pek çok sıradan tebaa, saf gümüşten yapılmış 'iyi' şilinlerine tutunur ve bir şeyler satın almak için 'kötü' şilinleri kullanırdı. Saf gümüş sikkeler dolaşımdan kayboldu.

Cato Enstitüsü'nün Parasal ve Finansal Alternatifler Merkezi Direktörü Amerikalı ekonomist George Selgin'in 'Gresham Yasası' adlı makalesine göre;

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“Gresham'ın kendisine gelince, 1558'de tahta çıkması vesilesiyle Kraliçe Elizabeth'e yazdığı bir mektupta 'iyi ve kötü madeni paranın birlikte dolaşamayacağını' gözlemledi. Bu ifade, Gresham'ın İngiltere'nin 'örneksiz kötü durumu' için yaptığı açıklamanın bir parçasıydı.”

Gresham yasasına Sir Robert'ın adı verilmiş olsa da, bu fenomen çok uzun zamandır ortalıkta dolaşmaktaydı. 1519'da Nicolas Copernicus, Monetae cudendae oranı adlı bir incelemede bu fenomeni tanımladı ; 'kötü madeni para, iyi madeni parayı dolaşımdan çıkarır.'

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Günümüzde Gresham yasası, yalnızca 'iyi paramız' varsa alakalı olabilir. Örneğin; ABD Darphanesi tarafından halen üretilmekte olan nikeller, birden fazla nikel (5 sent) değerindedir. Coninflation , bir nikelin mevcut metal içeriğinin altı sentin biraz üzerinde, yani nominal yüzden (yüz değeri) yüzde yirmi daha fazla değerinde olduğunu söylemektedir. Kısaca Gresham Kanununa göre, bir ülke tarafından üretilen paralar ne çok iyi ne de çok kötü bir materyalden üretilmemelidir.