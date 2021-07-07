Granit Nedir, Nerelerde Kullanılır? Granit Nasıl Temizlenir Ve Parlatılır?

Granit kelimesini mermer ve kaya taşı gibi sık kullanılan kaya türü örnekleri olarak mutlaka duymuşuzdur. Hatta görünüşü nedeniyle ev ve iş yerlerinde de dekorasyon ve süsleme amaçlı olarak da kullanılmaktadır.

Granit Nedir?

Sert ve kristal yapılı minerallerden oluşan tane görünümü olan magmatik kaya çeşidine granit denmektedir.

Granit kelimesinin Latince granum sözcüğünden gelmesinin nedeni ise tamamen kristalli bir kayanın kaba taneli yapısının bulunmasından dolayıdır. Çünkü plüton içindeki taneler genellikle gözle görülebilir derecede büyük yapılıdır.

Granit erimiş olan kayaçların soğuması esnasında oluşmuştur. Günümüzde kullanılan granit kaya çeşidi yüzeyin altında yer almaktadır. Dünyada en yaygın olarak kullanılan kaya türü granit kaya çeşididir. Bunun nedeni yapısı ve özelliklerinin kullanıma elverişli olmasıdır.

Tarihte de yapılaşma süreçlerinde farklı örnekleriyle karşımıza çıkmaktadır. Yapım işlerinde en çok kullanılan taş granit taşlarıdır. Gri, beyaz, pembe ve yeşil renk tonları granit taşının renklerini oluşturmaktadır.

Granit Nerelerde Kullanılır?

Oluşumu itibariyle granit kaya taşı kullanıma elverişlidir. Bu yüzden çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Granit kaya taşı dayanıklı oluşuyla da bilinmektedir. Isıya, çizilmeye, darbeye, asit gibi maddelerin etkisine karşı oldukça dayanıklıdır. Bu dayanıklılık granit kaya taşının kullanımını da genişletmektedir.

Mutfak tezgahlarında, yer kaplamalarında, duvar kaplamalarında, banyodaki lavabolarda, dış cephe kaplamasında, heykel yapımında, anıt yapımında, masa ve sehpa yapımlarında, bahçe taşlarında, dekorasyon süslemelerinde ve inşaat alanında geniş çaplı bir şekilde kullanıma sahiptir.

Granit kaya taşının yapısında %40 oranında kuvars, %30 ile %60 arasında alkali feldispat, %3 oranında mika ve %35 oranı civarında da koyu renkli mineral yer almaktadır.

Oluşumunun ilk aşamasını erimiş magmanın demir ve magnezyum yapıları meydana getirmektedir. Bu yüzden sert yapılı minerallerle dolu bir taştır. Granit kaya taşının yapısı feldispatların kristalleşmesi şeklindedir. Bu yapının oluşumundan dolayı granit kaya taşı kullanımı geniş çaplı olarak görülmektedir.

Granit Nasıl Temizlenir Ve Parlatılır?

Granit kaya taşının temizliği ve parlatılması belirli bir süreçten oluşmaktadır. Bu süreci ise önemli adımlar oluşturmaktadır.

Granit malzemesinden yapılma mutfak, tezgah ya da banyo donuk bir görüntüye sahipse sadece parlatma yani cilalama yeterli olmaktadır. Fakat lekeleri çıkartmak ve kirliliği gidermek için parlatma işleminden önce ilk olarak temizlenme işlemi gerektirmektedir.

İlk olarak granit taşının pıhtılaşmasını sağlamak gerekmektedir. Bu pıhtılaşma ise karbonat macunu ve bir sünger ürünüyle gerçekleştirilmektedir.

Tezgahı destek ve koruyucular kullanarak koruma altına alabilirsiniz. Granit kaya taşı malzemesinin yapıldığı zeminlerin üzerine düşen her kir ve tozu temizleyebilirsiniz.

Temizleme için ılık su ve hafif deterjan karışımı elde edilir. Kalıntılar ve lekeler bir sünger yardımıyla bu deterjan içerikli su yardımıyla temizlenir. Önemli olan kovaya doldurduğunuz ılık su ve içine atılan deterjanın köpürene kadar karıştırma işlemini yapmanızdır.

Deterjan haricinde granit temizliği için özel olarak piyasada satılan farklı bir deterjan satın alabilirsiniz. Seçenek olarak çözeltiyi yarı izopropil alkol ile de hazırlayabilirsiniz.

Önemli olan temizlik aşamasında granit yüzeyde güçlü kimyasal maddeler kullanmamanız gereklidir. Granit dayanıklıdır fakat güzel kalması için güçlü kimyasal maddelerin üzerinde kullanılmaması şarttır.

Granite zarar veren temizlik ürünleri ise çamaşır suyu, limon, sirke ve amonyak gibi ürünlerdir. Temizlik için sabunlu su bile kullanabilirsiniz. Parlatma işlemi öncesi temizliğin az malzemeyle çok iyi yapılması gerekir. Sünger haricinde mikro fiber bez de kullanabilirsiniz.

Yine kuru bir mikro fiber bez ile kurulama işlemini de yapmalısınız. Bu sayede granit kaya taşının üzerinde leke kalmayacaktır. Her aşamadaki temizlik süreci için farklı bezler ya da farklı süngerler kullanmalısınız.

Parlatma işlemi için karbonatla bir parlatıcı hazırlayabilirsiniz. Karbonat ılık su ve bir çatal yardımıyla homojen bir karışım elde edebilirsiniz.

Macun uygulanmadan önce bu sıvı ile parlatma için pişirme işlemi yapmalısınız. Daha sonra granit parlatıcı malzemesi ile parlatmayı tamamlayabilirsiniz. Granit kaya taşına zarar vermemek için piyasada granit taşı parlatıcısı özel olarak satılmaktadır.