Grafit elektriği iletir mi? Grafitin elektrik akımına karşı iletkenliği nasıldır

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Grafit elektriği iletir mi? Sorusu merak konusudur. Grafit yapısı gereği en ince ve yumuşak mineraldir. Grafit katmanları arasında ince bir bağ olmasından dolayı grafit hem elektriği hem de ışığı iletme gücüne sahiptir.

Grafit Elektriği İletir mi?

Grafit doğada bulunan haliyle kullanılamaz, işlenerek kullanılabilen bir mineraldir. Makinelerle uğraşanların mutlaka tanıyacağı bir ürünüdür. İşlenerek çok geniş kullanıma sahip minerallerinden birdir. Kullanım alanları arasında;

Akü,

Dokunmatik ekranlar,

DNA dizini,

Transistörler,

Enerji üretimi,

Bilgisayar çipleri ve

Güneş hücrelerini çekebilme özelliğiyle solar paneller bulunmaktadır.

Grafitin Elektrik Akımına Karşı İletkenliği Nasıldır

Tanınan en ince mineral olan grafit, bu özelliği yanında çelikte sağlam yapısı sayesinde çok farklı üretim alanlarında kullanılabilmektedir. Bütün endüstriyel üretimlere entegre olabilmektedir. Yüksek verimli bir elektrik iletkenidir.