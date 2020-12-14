Gözün yapısı nasıldır? Gözün bölümleri nelerdir? Gözün bölümlerinin isimleri ve görevleri

Göz kapakları aynı zamanda gözün kuru kalmasını engeller. Gözün ihtiyaç duyduğu ıslaklığı oluşturan bu kapaklar, gözlerimizi yabancı cisimlere, aşırı ışığa ve toza karşı da korur.

Gözün Yapısı Nasıldır?

Göz, en hassas organlarımızdan biridir ve oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Göz kapakları ve kirpikler dışında gözyaşı bezleri de koruyucu özelliktedir. Saydam bir yapıya sahip olan görme organlarımız küre biçimindedir.

Görmemizi sağlaya kısımlar ise sırasıyla retina, göz merceği, pupila ve kornea'dır. Işık, kornea ve retinada geçer ve elektrik akımına dönüştürülür. Daha sonra bu akımlar optik sinirler aracılığıyla beyne aktarılır. Gözün görevi görüntülerin beyne ulaştırmaktır.

Gözün Bölümleri Nelerdir?

Göz, mercek, odacıklar ve göz yuvarlığı olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Her bölümde görevleri ve yapıları farklı olan birçok bileşen vardır.

Gözün Bölümlerinin İsimleri ve Görevleri

1- Sert Tabaka

Gözde bulunan en sert doku olduğu için bu ismi almıştır. Bilimsel adı Sklera olan sert tabaka, gözü dışarıdan tehlikelere karşı korur. Rengi beyazdır ve iki katlı bir zardan oluşur.

2- İris

Damarsal tabaka adıyla da bilinen iris, göze rengini verir. Genetik aktarım ile birlikte mavi, yeşil, kahverengi ya da siyah gözlü olmamız, irisin yapısına bağlıdır. Üç kısımdan oluşan iris, aşırı ışık karşısında göz bebeğin küçülmesini sağlayarak beynin zarar görmesini engeller. Işığın az olduğu bir yere girdiğimizde ise göz bebeğinin büyümesini sağlar. Görme organımızın en önemli bölümlerinden birini oluşturan iris, ışığı dengeleyerek gözün ve beynin zarar görmesini önler

İriste yer alan dokuların isimleri, epitel, endotel ve asıl iris dokusudur. Endotel doku renksiz iken epitel doku irisin arka kısmında yer alır.

3- Kornea ve Lens

Şeffaf bir yapıya sahip olan kornea ile lens, ışığın kırılmasını sağlar. Böylece görüntüler, beyne net bir şekilde ulaştırılır. Kornea, iris gibi damarsal bir tabakaya sahip değildir ve ön kısımda yer alır. Bu nedenle, belli başlı nedenlerden dolayı çizilebilir. Kornea çizilmesi durumunda geçici ya da kalıcı görme kaybı riski ortaya çıkar. Gözün çok fazla ovuşturulması ya da kaşınması da kornea ve lenslerin zarar görmesine neden olur.

4- Retina

Ağ katman adıyla da bilinir. Retina, renkleri algılamamızı ve ayırt etmemizi sağlar. Pigmentli ve duyusal katmanlardan oluşan ağ katmanın iki görevi vardır. İlk görevi görüntüleri elektriksel sinyallere dönüştürmektedir. Sinyale çevrilen görüntüleri göz sinirlerine aktarmak da retinanın görevidir.

Retina, aynı zamanda gözün en karmaşık bölümlerinden biridir. Çubuk, koni, bipolar, ganglionu hücrelerinden oluşur. Her insanda yaklaşık olarak 120 milyon tane bulunan fotoreseptörler de retinanın bir diğer parçasıdır.

5- Makula - Sarı Nokta

Gözdeki en küçük parçalardan biridir. Merkezi ve periferik görme merkezleri, makulanın ana yapısın oluşturur.

6- Vitreus

Genç yaşlarda yoğun bir jel kıvamında olan vitreus, zamanla bu kıvamını kaybeder. Arka Vitreus Dekolmanı adı verilen rahatsızlık, görüş kaybına neden olur.

7- Göz Bebeği

Göz bebekleri iris kısmında yer alır. Işık göz bebeğinin içinden girerek kornea ve retinadan geçer. Göz bebeğinin zarar görmesi, şaşılık, hipermetrop, miyop ve glokom hastalıklarına da neden olabilir.