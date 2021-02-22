Göze Göz Dişe Diş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Son dönemlerde en ilgi çeken ve internet üzerinden de araştırılan atasözlerinden biri göze göz dişe diş cümlesidir. Bu atasözünün anlamını öğrenerek amaca göre kullanabilirsiniz.

Göze Göz Dişe Diş Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Göze göz dişe diş atasözünü kısaca misilleme olarak ifade etmek mümkün. Aynı şekilde karşı tarafa kötülük yapma, öç alma ve yaşanan durumun acısını çıkarmak gibi anlatılabilir. Eğer biri kötü bir şey yapıyor ise aynı derecede ve aynı güç ile karşılık vermek olarak değerlendirilmektedir.

Göze Göz Dişe Diş Atasözünün Anlamı Cümle İçinde Kullanımı

Göze göz dişe diş atasözünü cümle içerisinde kullanabilir ya da tek başına gerekli zamanlarda değerlendirebilirsiniz.

‘’Düşman ile artık göze göz dişe diş bir mücadeleye girme zamanı geldi.’’