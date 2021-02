Görünen Dağın Uzağı Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde Kullanımı (TDK)

Bu atasözü Görünen Köy Kılavuz İstemez sözü ile karıştırılsa da anlamları farklıdır. Görünen Köy Kılavuz İstemez sözü, ortaya çıkmış gerçeklerin yardım almadan da öğrenebileceği anlamına gelir.

Görünen Dağın Uzağı Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Görünen Dağın Uzağı Olmaz atasözünün anlamı nasıl sonuç vereceği belli olan olayların çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleşeceği anlamına gelir. Örneğin her gün sınavlarına çalışan bir öğrencinin, sınavdan kötü not alması beklenmez. Yine aynı şekilde hedeflerini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışan insanlar er ya da geç ideallerini gerçekleştirir. Görünen Dağın Uzağı olmaz olumsuz durumlar için de kullanılır. Örneğin: Sınavlarına hiç çalışmayan birinin kötü not almasıdır.

Görünen Dağın Uzağı Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Öğretmen ''Görünen Dağın Uzağı Olmaz'' sözü hakkında kompozisyon yazmamızı istedi.