Görülen Geçmiş Zaman Nedir Ve Eki Nasıldır? Bilinen Geçmiş Zaman Örnek Cümleleri İle Konu Anlatımı

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Öne çıkan belli ekleri ile beraber cümle içerisinde fiil üzerinden görülen geçmiş zaman ele alınır. Bilinen geçmiş zaman olarak da ifade edilebilecek olan bu durum, fiil cümleleri üzerinden kullanılmaktadır. Özellikle kök ve gövdeye gelecek olan ekler ile beraber, belli başlı anlam üzerinden cümle kurulur.

Görülen Geçmiş Zaman Nedir?

Fiillerin kök veya gövdesine gelen belli başlı ekleri ile beraber hazırlanmış olan cümleler görülen geçmiş zaman olarak anlatılır. Genel tanımı üzerinden ise uzak ya da geçmişte yapılan, bu şekilde tanımlanmış olan işlerin kesinliği biçiminde anlatmak mümkün. Hem eğitim açısından hem de günlük yaşamda önemli bir yere sahip olan dil bilgisi kuralları arasında gelir. Böylece birçok farklı alan ya da amaç altında cümle içerisinde kullanılır. Uzak geçmiş ya da yakın geçmiş üzerinden, belli bir durum ya da tanımın kesinliği anlatan yapı olarak ifade edilir. Yani geçmiş üzerinden belli başlı durumların tamamlanmış olduğunu anlatır.

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Görülen Geçmiş Zaman Eki Nasıldır?

En çok merak edilen konular içerisinde görülen ya da bilinen geçmiş zamanın ekleri öne çıkıyor. Bu konuda cümle içerisinde fiil kök ya da gövdesine getirilen ekler ile beraber görülen geçmiş zaman yapısı oluşturulur. Bu ekler içerisinde, ‘-dı, -di, -du, dü ve -tı, -ti, -tu, -tü’ yer alır. Böylece bu ekler ses uyumuna göre fil üzerinden kök veya gövdesine getirilir. Sonuç olarak ele alınan cümle kapsamında, uzak geçmişe da yakın geçmiş üzerinden tamamlanmış durumlar anlatılır. Özellikle tarihi olaylar konusunda önemli bir yere sahip olan zaman kipi olduğunu ifade etmek mümkün. Böylece tarihin önemli olayları cümle içerisinde belli belirli bir tanım üzerinden anlatılır.

Bilinen Geçmiş Zaman Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı

Bilinen geçmiş zaman aynı zamanda görülen geçmiş zaman olarak ifade edilir. Cümle içerisindeki fiilin kök veya da gövdesine getirilen ekler eşliğinde gerçekleşir. Özellikle yakın geçmiş ile beraber uzak geçmiş üzerinden, yapılan bir işin kesinliğini anlatır. Diğer bir deyişle önceden tamamlanmış bir olayın cümle içerisinde anlatımı şeklinde öne çıkar. Bu dilbilgisi kuralları daha iyi bir şekilde anlayabilmek için belli başlı örnekler vermek mümkün.

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‘’Bu kitabı yeni yayınladık.’’

‘’Dün gece saat üç gibi görüştüler.’’

‘’Toplantı içerisinde ayrıntılar ele alındı.’’

‘’1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi.’’

‘’Mustafa Kemal Atatürk Türk milletine özgürlüğünü kazandırdı.’’

‘’Bu iş bana oldukça fazla para getirdi.’’

Bu şekilde yukarıda olduğu gibi daha birçok farklı örnek vermek mümkündür. Hem ‘-dı’ hem de ‘tı’ üzerinden durumu anlatma şansı bulunuyor. Aynı zamanda bu durum hem olumlu hem de olumsuz şekilde ele alınan farklı cümleler üzerinden de ifade edilebilir.

‘’Dün onu hiç görmedim.’’

‘’Bu iş asla böyle yapılmadı.’’

‘’Dünya tarihi böyle bir şey görmedi.’’

‘’Dün toplantıya hiç kimse gelmedi.’’

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Görüldüğü gibi yukarıdaki örnek cümleleri bakıldığı zaman, olumlu ya da olumsuz biçimde bilinen geçmiş zamana kullanma şansı bulunuyor. Özellikle cümle içerisinde fiil üzerinden kök ya da gövdesine getirilen ekler ile bu yapı oluşturulur. Başta eğitim alanı olmak üzere aynı zamanda günlük yaşamda kullanılan önemli bir dil bilgisi konusu olduğunu söylemek gerekir. Mutlaka öğrencilerin bilmesi gerektiği dilbilgisi konuları arasında bulunuyor.