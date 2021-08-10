Görev Yöneticisi Nasıl Açılır? (Windows 10, 8 Ve 7)

Görev yöneticisini Windows 10, 7 ve 8 için açabilmenin birden fazla yolu bulunur. Bu yollar hem pratiktir hem de kolay bir şekilde görev yöneticisine ulaşmaya imkan verir.

Windows 8 İçin Görev Yöneticisi Nasıl Açılır?

Görev Yöneticisi, açık olan uygulamaların yönetilmesine, CPU ve bellek kullanımı konusunda kontrolün sağlanmasına izin vermekte olan pencere ve benzeri kavrama verilmiş olan bir isimdir. Bahsedilen bu görev yöneticisi, geçmişte olduğundan çok daha kullanışlı bir hale getirilebilmesi amacı ile Windows 8 içerisinde kökten yenilenmiş olan bir özellik olmaktadır.

Görev yöneticisine ulaşabilmek, Windows 8’de yer alan önceki sürümlerde mevcut olduğu gibi aynı şekilde gerçekleşmektedir. Windows 8 içinde görev yöneticisine ulaşabilmek için şu yöntemler mevcuttur:

İlk yöntemde Windows 8 için görev yöneticisini açmak için Control + Alt + Delete şeklindeki tuşlara aynı anda basmak gerekir. Bastıktan sonra ise görev yöneticisi yazan yere tıklamak gerekir. Bu işlemden sonra daha fazla ayrıntıya tıklamak gerekir.

Windows 8 için görev yöneticisini açmak için bir başka yöntem de şu şekilde olmaktadır:

Control + Shift + Esc şeklindeki tuşlara aynı anda basmak gerekir. Ardından daha fazla ayrıntıya tıklanır.

İkinci yöntem çok daha hızlı bir yöntemdir. Bu nedenle klavye kısa yolunu ezberlemek iyi bir seçenektir.

Windows 10 İçin Görev Yöneticisi Nasıl Açılır?

Windows 10 için görev yöneticisini açmak konusunda çok sayıda yöntem bulunur. Bu yöntemlerden birkaç tanesi şu şekilde ifade edilebilir:

Görev çubuğuna sağ tıklanır. Açılmış olan menü içinden görev yöneticisi seçilerek açılır.

İkinci yöntem ise başlat menüsüne sağ tıklanır. Ardından da görev yöneticisi seçilir. Bu şekilde görev yöneticisi açılmış olur.

Üçüncü yöntemde ise Windows arama yerine direkt olarak görev yöneticisi yazılır. Bu sayede kolay bir şekilde görev yöneticisi açılmış olur.

Windows 7 İçin görev Çubuğu Nasıl Açılır?

Birinci yöntemde CTRL + SHIT + ESC şeklindeki tuşlarına aynı anda basılır ve böylece görev yöneticisi açılır.

İkinci yöntemde Windows ve R tuşlarına aynı anda basılır. Çalıştır ekranı açılacaktır. Ardından taskmgr yazılır ve enter tuşuna basılır.

Üçüncü yöntemde ise, çalıştır kısmına taskm yazılır ve enter tuşuna basılır.