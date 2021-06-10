Google Ads Nedir, Hesabı Nasıl Açılır? Google Ads Ne İşe Yarar?

Google reklamları, internet reklam sistemi içinde en çok bütçenin kullanıldığı bir kanaldır. Google reklamları, 2000 yılının Kasım ayında yayınlanmaya başladı. Şu anda da 1 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Google Ads Nedir?

Google Ads, iş ortaklarında ve YouTube kanalında reklamlarınızı göstermeye yarayan bir kanaldır. Bu online pazarlama aracılığı ile adımızı çok büyük kitlelere duyurma imkanı bulabilirsiniz. Şu anda 1 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Google Ads, reklamlarınızın daha çok kişiye ulaşmasını sağlar.

Google Ads Hesabı Nasıl Açılır?

Google Ads hesabı oluşturmak için ads.google.com’a girerek, “hemen başlayın” alanına tıklamanız gerekir. Bunun ardından da mail adresi ile hesabınızı oluşturmanız gerekir. Oluşturacağınız mail hesabınızın gmail uzantılı olması gerekmiyor. Farklı bir mail adresi üzerinden de Google hesabı açabilirsiniz.

Kaydınızı tamamladıktan sonra hesap kurulumunu tamamlayabilmeniz için bazı adımları tamamlamanız gerekir. Buradan karşınıza çıkacak tüm ilgili bölümleri doldurarak, faturalandırma bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde hesabınıza eklemeniz gerekiyor. Tüm işlemleri tamamladığınız zaman temsilen oluşturduğunuz kampanyayı isterseniz hemen silebilirsiniz. Eğer hazırda bir MCC hesabınız varsa tüm bu işlemlerle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Direkt olarak yeni bir Google reklam hesabı oluşturarak reklam verebilirsiniz.

Google Ads Ne İşe Yarar?

Her işletme sahibi, ürünleri ya da hizmetleri ile ilgili daha çok satış yapabilmek, firmasının adını daha geniş kitlelere duyurabilmek, daha çok talep görmek, çok telefon araması almak ya da belirli bir bölgede markasının bilinirliğini ve görünürlüğünü arttırmak ister. Aynı zamanda tüm bu süreci çok kolay bir şekilde ölçümleyebilecek ve reklamlara ayırdığınız bütçenin sonunda neler yapabileceğinizi net bir şekilde görebilirsiniz.

Özellikle de son zamanlarda tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği Covid 19 salgını sonucunda hükümetlerin yaptığı kısıtlamalar nedeniyle değişen yaşam tarzımız önemli işletmeleri de çok derinden etkiledi. Pek çok işletme müşterilerine dijital kanallar yolu ile ulaşmanın yollarını aramaya başladı. Google reklamları da bu pazarın en çok tercih edilen ve en büyük oyuncularından oldu.

Google’a Reklam Vermenin Maliyeti Nedir?

Google’a reklam vermenin maliyeti, sizin bütçenize göre değişiklik gösteriyor. Google, reklam bütçesi konusunda sizi tamamen özgür bırakıyor. Her işletmenin aylık kazancı binlerce lira olabileceği gibi sadece birkaç yüz lira da olabilir. Bu nedenle sadece Google arama ağında reklamlarınıza tıklayan kullanıcılar için maliyetlendirilirsiniz. Reklamlarınız gösterilir ama tıklanmazsa size hiçbir şekilde maliyet çıkmaz.

Google’a Nasıl Ödeme Yaparım?

Google reklam hesabınıza banka kartı, kredi kartı ya da banka ödemesi ile kolaylıkla ödeme yapabilirsiniz. Eğer kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapmak istiyorsanız iki farklı şekilde faturalandırılabilirsiniz.

Manuel ödemede Google reklam hesabına tanımlamış olduğunuz kartınız ile belirlediğiniz aralıklarla belirleyeceğiniz tutarda ödeme yapabilirsiniz. Otomatik ödeme seçeneğinde ise, reklam hesabınız Google tarafından otomatik olarak borçlandırılır. Harcamalarınız belirli bir sınıra geldiği zaman Google, otomatik olarak ödemeyi çeker.

Reklamlarım Kaç Gün Yayınlanacak?

Oluşturacağınız her bir reklam kampanyası için günlük maksimum harcama sınırını kendiniz belirleyebilirsiniz. Örneğin, Google Ads reklam hesabınıza 1000 TL bütçe eklerseniz oluşturduğunuz kampanyanın günlük bütçesi 10TL olursa 30 gün boyunca harcamanız gereken maksimum tutar 300TL olur. Ama bazı günlerde 10TL’nin altında bir maliyet gerçekleşirse diğer günlerde 10TL’nin üzerinde bir günlük maliyet ile karşılaşabilirsiniz. Reklamınızın ne kadar yayınlanacağını kendiniz belirleyebilirsiniz.