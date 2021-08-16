Gönye nedir, ne işe yarar? Gönye testere nasıl kullanılır?

Gönye kesme makineleri motor gücüne ve üretim özelliklerine bağlı olarak değişir. Motor gücü 1000 ile 1800 watt arasında değişir. Bu güç parametreleri ise, testerenin etkili bir şekilde kesme işlemini gerçekleştirebilmesini sağlar.

Gönye Nedir?

Bir gönye kutusu, herhangi bir DIYer'ın ahşapta doğru kesitler yapmasına imkan sunan uygun fiyatlı ve olağanüstü basit bir araçtır. Bu aletler elle çalıştırıldığından dolayı sessiz ve pek çok projeye kolayca taşınabilecek kadar hafif ürünlerdir. Gönye kesme makineleri iki farklı modelde bulunur. Birincisi sabit bir testere, ikincisi ise hareketli bir testeredir. Sabit bir testere kullananlar malzemeyi kesme işlemini gerçekleştirmek için testereye taşınması gerekir. Bu tip, özellikle uzun ya da geniş malzemeler için çok daha etkilidir. Hareketli testere modellerinde ise, testere malzemenin de üzerine indirilerek kesilir.

Gönye Ne İşe Yarar?

Gönye kesme makineleri, kullanılan bıçağın türüne bağlı olarak farklı pek çok malzemeyi kesebilir. Kesme işlemi metal, ahşap, plastik ve alçıpan gibi malzemeler için uygun bıçaklar kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Taşınabilir bir araç olarak, herhangi bir alanda bir elektrik kaynağı sayesinde kolaylıkla çalışabilir. Gönye kesim makineleri ahşap, metal ve plastik gibi malzemeleri kesmek amacı ile tasarlanmıştır. Bu ürün hassas kesim yapılmasını sağlar ve malzemenin herhangi bir açı ile kesilmesini önemli ölçüde kolaylaştırır. Kesici alet aynı zamanda tozu emerek rahat ve kolay kullanım imkanı sağlar.

Gönye Testere Nasıl Kullanılır?

Bir gönye kesme makinesi oldukça korkutucu görünebilir. Ama nasıl yapılacağını bildikten sonra, bu makineyi kullanmak da oldukça kolaydır. Gönye ve şev açılarını sağda ya da solda ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda gönye kesme makinesini hem gönye hem de şev açılar gerektiren karmaşık kesimler için de ihtiyacınıza göre farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Gönye kutusu şu şekilde kullanılır;

Gönye kutunuzu hızlı açma kelepçesiyle ya da sabit bir yüzeye bir çubukla sıkarak başlamanız gerekir. Alternatif olarak, kutuyu cıvata ve somun ile sabitlemeniz gerekir.

Kesim uzunluğunuzu doğru bir şekilde ölçmeli ve odun stoğunuzda kesimi işaretlemek için bir marangozun üçgen ya da kareyi kullanmanız gerekir. Herhangi bir 45 ° mitre uzunluğuna kadar ölçmeniz gerekir.

Parçayı kutuya sabitlemek için herhangi bir tutma yeri ya da kıskaç kullanarak ahşabınızı döşeyebilirsiniz. Bunun yerine isterseniz de biçme kutusuna yerleştirebilirsiniz.. Ahşabın kesim açısına doğru yönlendirilmiş olduğundan emin olmanız gerekir. Kesimin ahşabın yüzüne (eğim) ya da ahşabın yüksekliğine (bir gönye) mi gelmesini istediğinize oldukça dikkat etmeniz gerekir.

Işık geçişleri kullanarak, kesik çizginizi kurşun kalem izinizin dışına doğru getirmeniz gerekir. Ardından iş parçasını kesmek için daha çok çaba harcamanız gerekir.

Gönye Kesme Makinası Nedir?

Gönye kesim makineleri ahşap, metal ve plastik gibi malzemeleri kesmek amacı ile tasarlanmıştır. Bu ürün hassas kesim imkanı sağlar ve malzemenin herhangi bir açı ile kesilmesini önemli ölçüde kolaylaştırır. Kesici alet aynı zamanda tozu emerek çok daha rahat ve kolay kullanım sağlar.

Kesme makinesinin bıçağına göre pek çok farklı malzemeyi kolaylıkla kesmenize yardımcı olur. Aynı zamanda, ürünler bir elektrik kaynağına sahip olduğu için, bunları istediğiniz zaman yanınızda taşıyabilir ve her yerde rahatlıkla da kullanabilirsiniz.