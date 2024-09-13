‘Gölge Öğretmen’imi geri verin

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Down sendromlu, otizmli ya da zihinsel engelli kaynaştırma öğrencilerinin, sınıfta dersleri takip edebilmesi için görevlendirilen gölge öğretmenler, eşleştikleri kaynaştırma öğrencileriyle gün boyu aynı sırayı paylaşıyor, sınıf öğretmeninin anlattıklarını özel öğrenciye aktarıyordu. Gölge öğretmenler ders dışı etkinlikler ve teneffüslerde de öğrencilere eşlik ederek, becerilerinin gelişmesine ve eğitim ortamına entegre olmalarına yardımcı oluyordu. Beylikdüzü eski Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, İngiltere’de yaşadığı yıllarda bu destek eğitim modeliyle tanışmış ve 2017’de ilk kez Yozgat Sorgun’da uyguladıktan sonra projeyi Beylikdüzü’ne taşımıştı. Kaymakam Altınpınar’ın Samsun’un Bafra ilçesine atanmasından sonra proje sonlandırıldı. Veliler yıllardır aldıkları desteğin son bulmasına tepki gösterirken çaresiz kaldıklarını dile getirdiler.
YA İŞİMİ YA ÇOCUĞUMU BIRAKACAĞIM
Atipik otizm tanılı kaynaştırma öğrencisi Erdem’in babası Mustafa Çil, gölge öğretmen uygulamasından önce işinden ücretsiz izin alarak her gün sınıf kapısı önünde oğlunu beklemek zorundaydı. Baba Çil, “Ben devlet memuruyum eşim ise özel sektörde çalışıyor. 5 yıl önce gölge öğretmen yokken iki yıl boyunca ücretsiz izne çıkıp her gün oğlumu okula götürerek ‘gölge babalık’ yaptım. Her ders defalarca sınıftan çıkma eğilimi gösteriyordu. Sınıfın da düzeni kalmamıştı. Gölge öğretmen sayesinde hepsini aştık. Şimdi eşim belki işten ayrılacak ve ekonomik olarak zorlanacağız” derken anne Nurgül Çil ise; ‘Oğlum gölge öğretmen sayesinde sınıfta durmayı ve derste not almayı öğrendi. Muhasebeciyim ancak şimdi ya işimi ya da çocuğumu bırakacağım. Okulların açıldığı bu günlerde saatlik izin alarak eşimle dönüşümlü şekilde okulda bekledik” ifadelerini kullandı.
FARKLI İLÇELERDEN DESTEK
İstanbul’un farklı ilçelerinden de gölge öğretmen uygulamasının iptaline karşı desteğe gelenler vardı. Avcılar’da yaşayan, otizmli Erdem’in annesi Ahu Şahintürk şöyle konuştu: “Bizim ilçemize de gelmesini hatta genele yayılmasını beklerken projenin kaldırıldığını öğrenince arkadaşlarımıza destek olmak için geldik."
GÖLGE ARKADAŞLARIMIZLA AÇIKTA KALDIK
Aldığı 8 aylık eğitim sonrası aile bütçesine katkı sağlamak için asgari ücretten az bir maaşa gölge öğretmenlik yapan Aylin Kilislioğlu; “Yarı zamanlı olduğumuz için asgari ücretin altında maaşlara çalışsak da mesleki olarak bir yol çizmiştik. Alışmış olduğumuz düzenden uzaklaştık. Velilere bu proje devam edeceği söylendiği için ücretli öğretmenlik başvurusu da yapmadık, açıkta kaldık” dedi. Bir diğer gölge öğretmen Serda Bila ise; “Sosyoloji mezunuyum, çocuklarla çalışmak için halk eğitimden sertifika alarak gölge öğretmen oldum. Verilen maaş saat ve güne göre hesaplanıyordu ve ücretli öğretmen kadardı. Belki yine iş bulur çalışırız ama en çok çocuklarımıza üzülüyorum.” şeklinde konuştu.