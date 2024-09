‘Gölge Öğretmen’imi geri verin

Haberin Devamı

Down sendromlu, otizmli ya da zihinsel engelli kaynaştırma öğrencilerinin, sınıfta dersleri takip edebilmesi için görevlendirilen gölge öğretmenler, eşleştikleri kaynaştırma öğrencileriyle gün boyu aynı sırayı paylaşıyor, sınıf öğretmeninin anlattıklarını özel öğrenciye aktarıyordu. Gölge öğretmenler ders dışı etkinlikler ve teneffüslerde de öğrencilere eşlik ederek, becerilerinin gelişmesine ve eğitim ortamına entegre olmalarına yardımcı oluyordu. Beylikdüzü eski Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, İngiltere’de yaşadığı yıllarda bu destek eğitim modeliyle tanışmış ve 2017’de ilk kez Yozgat Sorgun’da uyguladıktan sonra projeyi Beylikdüzü’ne taşımıştı. Kaymakam Altınpınar’ın Samsun’un Bafra ilçesine atanmasından sonra proje sonlandırıldı. Veliler yıllardır aldıkları desteğin son bulmasına tepki gösterirken çaresiz kaldıklarını dile getirdiler.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Down sendromlu Ali Kerem’in annesi Canan İspir, gölge öğretmen projesinin iptalinin doğuracağı olumsuzlukları şöyle anlattı:“Gölge öğretmen uygulaması otizmli, down sendromlu ya da farklı tanılı çocuklarımız için 5 yıldır aktif şekilde ücretsiz olarak devam ediyordu. Halk Eğitim Merkezi’nden sertifika alan 130 öğretmenimiz ilçedeki çocuklarımıza ve bize destek oluyordu. Gölge öğretmen adı üstünde çocuğu okulda takip ediyor ve ona akademik ve sosyal destek sağlıyordu. Ancak Kaymakam Mustafa Bey’in ilçeden ayrılmasının ardından proje duyduğumuza göre göre ‘tasarruf tedbirleri’ gerekçesiyle sonlandırıldı. Biz ülke geneline yayılması için çaba sarf ederken projenin iptal edildiğini öğrendik. Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçelerimizi ilettik. Bu 130 çocuk şimdi ne yapacak? Annesi babası çalışanlar var. Bu çocuklar kendi çabasıyla kaynaştırma eğitimine nasıl devam edecek? Kaynaştırmadan vazgeçip gemileri yakıp özel eğitim sınıflarına geçmeyi düşünsek sınıflar o kadar dolu ki... En azından yarı yolda kalan bu 130 çocuk için bir çözüm bulunsun istiyoruz. Gölge öğretmen sayesinde yarı zamanlı da olsa mesleğime dönmüştüm şimdi sınıfın kapısında beklemek zorunda kalabilirim. Çocuğumun akademik desteği de eksik kalacak. Bazı arkadaşlarımız eğitimden kısmen ya da tamamen çekmeyi düşünüyor.”

Haberin Devamı

Haldun Taner İlkokulu’nda 3’üncü sınıf öğrencisi olan oğlu Erdem’de öğrenme güçlüğü olduğunu söyleyen Ülker Erkılıç, “okula ilk başladığımızda sorunlarımız vardı çoğunu gölge öğretmen uygulaması sayesinde aştık. Birkaç sene daha devam etse belki normal seviyeye gelecek çocuğum. En fazla gelişimi matematikte ve okuma yazmada gördük. Kendi akranlarıyla sosyalleşmeye başlamıştı” derken, bir başka veli Funda Eker de “Atipik otizm tanısıyla 3’üncü sınıftan 7’inci sınıfa kadar bu desteği aldık. En azından bu çocukları mezun etselerdi. Sudan çıkmış balığa dönecekler. Gölge öğretmen yokken sınıfta durmuyordu, sıkılıp kaçıyordu” dedi.

YA İŞİMİ YA ÇOCUĞUMU BIRAKACAĞIM

Atipik otizm tanılı kaynaştırma öğrencisi Erdem’in babası Mustafa Çil, gölge öğretmen uygulamasından önce işinden ücretsiz izin alarak her gün sınıf kapısı önünde oğlunu beklemek zorundaydı. Baba Çil, “Ben devlet memuruyum eşim ise özel sektörde çalışıyor. 5 yıl önce gölge öğretmen yokken iki yıl boyunca ücretsiz izne çıkıp her gün oğlumu okula götürerek ‘gölge babalık’ yaptım. Her ders defalarca sınıftan çıkma eğilimi gösteriyordu. Sınıfın da düzeni kalmamıştı. Gölge öğretmen sayesinde hepsini aştık. Şimdi eşim belki işten ayrılacak ve ekonomik olarak zorlanacağız” derken anne Nurgül Çil ise; ‘Oğlum gölge öğretmen sayesinde sınıfta durmayı ve derste not almayı öğrendi. Muhasebeciyim ancak şimdi ya işimi ya da çocuğumu bırakacağım. Okulların açıldığı bu günlerde saatlik izin alarak eşimle dönüşümlü şekilde okulda bekledik” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

FARKLI İLÇELERDEN DESTEK

İstanbul’un farklı ilçelerinden de gölge öğretmen uygulamasının iptaline karşı desteğe gelenler vardı. Avcılar’da yaşayan, otizmli Erdem’in annesi Ahu Şahintürk şöyle konuştu: “Bizim ilçemize de gelmesini hatta genele yayılmasını beklerken projenin kaldırıldığını öğrenince arkadaşlarımıza destek olmak için geldik."

GÖLGE ARKADAŞLARIMIZLA AÇIKTA KALDIK

Aldığı 8 aylık eğitim sonrası aile bütçesine katkı sağlamak için asgari ücretten az bir maaşa gölge öğretmenlik yapan Aylin Kilislioğlu; “Yarı zamanlı olduğumuz için asgari ücretin altında maaşlara çalışsak da mesleki olarak bir yol çizmiştik. Alışmış olduğumuz düzenden uzaklaştık. Velilere bu proje devam edeceği söylendiği için ücretli öğretmenlik başvurusu da yapmadık, açıkta kaldık” dedi. Bir diğer gölge öğretmen Serda Bila ise; “Sosyoloji mezunuyum, çocuklarla çalışmak için halk eğitimden sertifika alarak gölge öğretmen oldum. Verilen maaş saat ve güne göre hesaplanıyordu ve ücretli öğretmen kadardı. Belki yine iş bulur çalışırız ama en çok çocuklarımıza üzülüyorum.” şeklinde konuştu.