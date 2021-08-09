Göktaşı Nasıl Anlaşılır Ve Belli Olur? Göktaşı Nasıl Analiz Edilir

Dünyanın atmosferinde parçalanarak birçok göktaşı küçük boyutlarda yeryüzüne düşer. Bu doğrultuda göktaşı ile karşı karşıya kalma ihtimali olan birçok kişi, Göktaşını nasıl anlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Aynı zamanda bu durum Eğitim alan öğrenciler için de büyük bir öneme sahiptir.

Göktaşı Nasıl Anlaşılır ve Belli Olur?

En merak edilen konular içerisinde göktaşının nasıl anlaşıldığı ve belli olduğudur. Genel olarak göktaşı mıknatıs çekmediği için yapılan testler içerisinde gelir. Ancak bu yanıltıcı olabiliyor. Çünkü bazı farklı taş cinsleri ve göktaşına benzer yeryüzündeki yapılarda mıknatısla herhangi bir tepkimeye girmez. Bu bağlamda belli başlı bazı yöntemler üzerinden göktaşını anlamak mümkün olabilir.

- Göktaşının belli bir şekli bulunmaz.

- Yuvarlak bir yapısı yoktur.

- Düzensiz bir yapıya sahiptir.

- Keskin köşeleri bulunmaz.

Yukarıda verilen fiziksel unsurlar ele alınmak suretiyle, bir göktaşını aşağı yukarı anlamak mümkün olabilir. Tabii bunun kesin bir göktaşı olup olmadığını anlamak için uzmanlar doğrultusunda analiz yapılmalıdır.

Göktaşı Nasıl Analiz Edilir?

Göktaşı analiz ve tanıma testleri üzerinden yapılan çalışmalar eşliğinde, bir yapının göktaşı olup olmadığı anlaşılmaktadır. Bu konuda yapılan en önemli test ‘füzyon’ kabuğu üzerinden öne çıkar. Özellikle göktaşının hızı ile beraber atmosferde yaşanan sürtünme üzerinden önemli oranda bir ısı meydana gelir. Yaşanan bu ısınma ve sürtünme ile beraber göktaşı siyah bir kömür gibi görüntüye bürünür. Bu bağlamda siyah füzyon kabuğu parlak ve mat bir kadifemsi görüntüye sahip olur. Bunlar incelenmek suretiyle yapılan analiz ile beraber test eşliğinde göktaşı olup olmadığı anlaşılır.