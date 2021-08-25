Göktaşı Nasıl Anlaşılır Ve Belli Olur? Bulunan Bir Taşın Meteor Olduğu Nasıl Bilinir

Farklı biçimlerde ve hızlarda ortaya çıkan göktaşları, evrenin en önemli yapı taşları içerisinde yer alır. Güneş sistemi üzerinden ele alındığı vakitte milyonlarca göktaşı olduğunu ifade etmek mümkün. Tabii bazı zamanlar dünyanın atmosferini geçmek suretiyle dünyaya da ulaşan göktaşları bulunmaktadır. Bunların göktaşı olup olmadığını anlayabilmek için ise ele alınması gereken belli başlı bazı farklı yöntemler bulunmaktadır.

Göktaşı Nasıl Anlaşılır ve Belli Olur?

Tarihin farklı dönemlerine göktaşları dünyanın değişik noktalarına düştü. Özellikle dinozorların yok olmasında baş şüpheli olarak öne çıkan göktaşları, aynı zamanda değişik boyutlarda dünyanın farklı bölgelerinde bulunmaktadır. Diğer bir yandan oldukça değerli olmaları nedeniyle pek çok kişi göktaşlarını aramaktadır. Bu doğrultuda göktaşlarını anlayabilmek için ve diğer taşlardan ayırt edebilmek adına ise, ele alınması gereken bir takım unsurlar bulunmaktadır.

- Öncelikle göktaşlarının belli bir şekli bulunmaz.

- Aynı zamanda yuvarlak değillerdir ve düzensiz bir yapıya sahiplerdir.

- Özellikle atmosfere girdikleri sırada aşındıklarından dolayı, herhangi bir keskin köşegenleri bulunmaz.

- Törpülenmiş bir görünüm ile beraber aynı zamanda kavisli bir yapıya sahip olduklarını ifade etmek mümkün.

Eğer herhangi bir şekilde ve herhangi bir yerde göktaşı bulunmuş ise, yukarıdaki örnekler ele alınmak suretiyle inceleme yapılabilir. Böyle durumlarda yapılan inceleme ile beraber eğer şüpheye düşürürse, o vakit bir uzmandan destek almak mümkün. Böylece elde edilen taşın göktaşı olup olmadığı yapılan gerçekçi inceleme ile beraber ortaya çıkarılabilir.

Bulunan Bir Taşın Meteor Olduğu Nasıl Bilinir?

Dünya yüzeyinde bulunan bir taşı meteor olduğunu anlayabilmek için ele alınması gereken farklı yöntemler de bulunmaktadır. Bunlar içerisinde mıknatıs bir seçenek olarak öne çıkar ancak kesinlik taşımaz. Yani aynı zamanda yanıltıcı olabilir. Çünkü bazı meteor taşları mıknatısa tepki verirken bazıları ise vermez. Bu doğrultuda yapılacak olan inceleme ile beraber, mıknatıs ile beraber aynı zamanda birçok farklı görsel şekil üzerinden inceleme kapsamında bir taşın göktaşı olup olmadığı anlaşılabilir. Özellikle dünyanın birçok farklı yerinde hala bulunmamış birçok farklı boyutta meteor olduğu biliniyor.