Goblet Hücreleri Nedir Ve Ne İşe Yarar? Goblet Hücresinin Özellikleri Ve Görevleri Nelerdir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İngiliz basını yazdı... Çok konuşulacak aşı iddiasıİngiliz basını yazdı... Çok konuşulacak aşı iddiası!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Musleradan inanılmaz hata Yediği gol olay oldu... Messi şut bile atmadı...Muslera'dan inanılmaz hata! Yediği gol olay oldu... Messi şut bile atmadı...#Muslera
Servid devrildi, 5 öğrenci öldü Acı detay: Kazadan kurtuldu, haber verdiServid devrildi, 5 öğrenci öldü! Acı detay: Kazadan kurtuldu, haber verdi#Afyonkarahisar
Dekardan 25 bin TL kazanıyor Hobi olarak başlamıştı... Şimdi Avrupa’ya ihraç ediyorDekardan 25 bin TL kazanıyor! Hobi olarak başlamıştı... Şimdi Avrupa’ya ihraç ediyor#Kurt Üzümü
Dizi kameramanını Serkan Topalın korkunç sonu İşte istenen cezaDizi kameramanını Serkan Topal'ın korkunç sonu! İşte istenen ceza#Bursa
9 yıllık dava sonuçlandı Sahte estetikçi skandalında şaşkına çeviren savunma9 yıllık dava sonuçlandı! Sahte estetikçi skandalında şaşkına çeviren savunma#Sahte Estetikçi
9 şehirde pandemiyle birlikte talep yağdı... Vergisi yok, arsası yok9 şehirde pandemiyle birlikte talep yağdı... Vergisi yok, arsası yok!#Tiny House
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Senayı öldürdü, üzerinden nor çıktı Vahşetin sır perdesi aralandıSena'yı öldürdü, üzerinden nor çıktı! Vahşetin sır perdesi aralandı#İzmir
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldüSahnede büyük şok! Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü#Rusya
Sezer Öztürk kayıplara karıştı Flaş gelişme: Dikkat çeken HTS detayıSezer Öztürk kayıplara karıştı! Flaş gelişme: Dikkat çeken HTS detayı#Sezer Öztürk
Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu !#Kovid Aşısı
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Goblet Hücreleri Nedir Ve Ne İşe Yarar? Goblet Hücresinin Özellikleri Ve Görevleri Nelerdir

#Goblet Hücreleri
Goblet Hücreleri Nedir Ve Ne İşe Yarar Goblet Hücresinin Özellikleri Ve Görevleri Nelerdir

Belli başlı bazı hücreler üzerinden organellerde yer alan goblet hücreleri, canlı varlıklar açısından önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda kendine has özellikleri ve görevleri üzerinden de farklı yapısal işlevleri ele alırlar. Peki, goblet hücreleri nedir ve ne işe yarar? Goblet hücresinin özellikleri ve görevleri nelerdir detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Goblet hücreleri farklı canlı gruplarında yer alır ve bu gruplar üzerinden görevlerini yerine getirir. Özellikle yaşamsal fonksiyonu devam ettirebilmek ve döngü sağlayabilmek için önemli hücre gruplarında bulunduğunu ifade etmek mümkün. Görevleri ve özellikleri bakımından günümüzde büyük merak edilen hücre çeşitleri içerisinde yer almaktadır.

 Goblet Hücreleri Nedir?

 Bazı organlarda epitel hücreleri içerisinde yer alan, görüntüsünden dolayı kadeh hücresi olarak da bilinen yapıya goblet hücresi denmektedir. Özellikle mide ve bağırsak duvarlarında bulunan hücreler arasında yer aldığını söylemek mümkün. Bu bölgedeki görevleri ile beraber hücresel açıdan canlılar için oldukça önemlidir. Aynı zamanda kurbağalarda deri kısmında yer alır ve buradaki görevlerini yerine getirir. Canlı varlıkların döngüsü noktasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün.

 Goblet Hücreleri Ne İşe Yarar?

Haberin Devamı

 Goblet hücrelerinin bulunduğu canlı yapısı kapsamında belli başlı bazı görevleri bulunmaktadır. En önemli görevi ise bir glikoprotein olan musini salgılamaktır. Musinin Dehidrasyonda üzerinden oluşmuş olan kaygan sıvıya ise mukus denmektedir. Bu doğrultuda mukus ise dokuların fiziksel ya da kimyasal açıdan zarar görmesini engelleyen bir yapı olarak öne çıkmaktadır. Böylece goblet hücreleri bulunduğu canlı vücudu içerisinde kimyasal ve fiziksel açıdan dokuları dış etkilere karşı koruma görevini üstlenir. Aynı zamanda diğer hücrelerdeki tüysü yapıların kaygan bir şekilde yüzeyini artırmak suretiyle, salgı yayılımını önemli oranda kolaylaştırır.

 Goblet Hücresinin Özellikleri Nelerdir?

 Belli başlı bazı özellikleri ile beraber hem yapısal olarak hem de işlevsel açıdan goblet hücresi ortaya çıkmaktadır.

 - Bazı organlarda epitel hücreleri içerisinde yer alır.

 - Biçimsel olarak kadeh görünümü olduğu için kadeh hücresi olarak da bilinir.

 - Özellikle bir glikoprotein olan musini salgılar.

 - Mukus oluşumunu destekler.

 - Bu doğrultuda canlıların fiziksel veya kimyasal açıdan doku özelliklerini korur.

 - Apikal kısmı musin tanecikleri ile doludur.

Haberin Devamı

 - Kalsiform gücü olarak da bilinir.

 - İnce bağırsakta yer alan goblet hücrelerinin ömrü 3 ya da 4 gün kadardır.

 Bu şekilde öne çıkan özellikleri ile beraber goblet hücresi belli başlı bazı canlı ve bu canlı kapsamındaki organları açısından büyük bir öneme sahiptir. Özellikle fiziksel ve kimyasal açıdan ele alındığı vakit, dokuları koruma görevini üstlenen yapıların oluşmasını sağlamaktadır. Böylece dokular ile beraber dokuların oluşturmuş olduğu organlarında korunması etkin bir biçimde sağlanır. O sebepten dolayı özellikleri üzerinden goblet hücreleri büyük bir öneme sahiptir.

Haberin Devamı

 Goblet Hücresinin Görevleri Nelerdir?

 Gobet hücrelerinin belli başlı yapı altında görevi bulunmaktadır. Bu görev genel olarak bir glikoprotein olarak bilinen musini salgılamak şeklinde öne çıkmaktadır. Ardından musin dehidrasyonu ile beraber gerçekleştirilen yapı doğrultusunda, kaygan bir sıvı olan mukus ön plana çıkar. Mukus ise bulunduğu canlı kapsamında fiziksel ve kimyasal açıdan dokuları önemli oranda koruma altına alan yapılır. Bu sebepten dolayı mobilet hücrelerinin temel görevi, bulunduğu canlı kapsamındaki dokuları korumaktır. Özellikle bir goblet hücresinin apikal kısmı musin tanecikleri ile dolu olarak öne çıkar. Bu doğrultuda oldukça fazla sayıda mukus yapısı oluşması ile beraber doku ve doku üzerinden organlar önemli kapsamda koruma altına alınır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Goblet Hücreleri