Goblet Hücreleri Nedir Ve Ne İşe Yarar? Goblet Hücresinin Özellikleri Ve Görevleri Nelerdir

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Goblet hücreleri farklı canlı gruplarında yer alır ve bu gruplar üzerinden görevlerini yerine getirir. Özellikle yaşamsal fonksiyonu devam ettirebilmek ve döngü sağlayabilmek için önemli hücre gruplarında bulunduğunu ifade etmek mümkün. Görevleri ve özellikleri bakımından günümüzde büyük merak edilen hücre çeşitleri içerisinde yer almaktadır.

Goblet Hücreleri Nedir?

Bazı organlarda epitel hücreleri içerisinde yer alan, görüntüsünden dolayı kadeh hücresi olarak da bilinen yapıya goblet hücresi denmektedir. Özellikle mide ve bağırsak duvarlarında bulunan hücreler arasında yer aldığını söylemek mümkün. Bu bölgedeki görevleri ile beraber hücresel açıdan canlılar için oldukça önemlidir. Aynı zamanda kurbağalarda deri kısmında yer alır ve buradaki görevlerini yerine getirir. Canlı varlıkların döngüsü noktasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün.

Goblet Hücreleri Ne İşe Yarar?

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Goblet hücrelerinin bulunduğu canlı yapısı kapsamında belli başlı bazı görevleri bulunmaktadır. En önemli görevi ise bir glikoprotein olan musini salgılamaktır. Musinin Dehidrasyonda üzerinden oluşmuş olan kaygan sıvıya ise mukus denmektedir. Bu doğrultuda mukus ise dokuların fiziksel ya da kimyasal açıdan zarar görmesini engelleyen bir yapı olarak öne çıkmaktadır. Böylece goblet hücreleri bulunduğu canlı vücudu içerisinde kimyasal ve fiziksel açıdan dokuları dış etkilere karşı koruma görevini üstlenir. Aynı zamanda diğer hücrelerdeki tüysü yapıların kaygan bir şekilde yüzeyini artırmak suretiyle, salgı yayılımını önemli oranda kolaylaştırır.

Goblet Hücresinin Özellikleri Nelerdir?

Belli başlı bazı özellikleri ile beraber hem yapısal olarak hem de işlevsel açıdan goblet hücresi ortaya çıkmaktadır.

- Bazı organlarda epitel hücreleri içerisinde yer alır.

- Biçimsel olarak kadeh görünümü olduğu için kadeh hücresi olarak da bilinir.

- Özellikle bir glikoprotein olan musini salgılar.

- Mukus oluşumunu destekler.

- Bu doğrultuda canlıların fiziksel veya kimyasal açıdan doku özelliklerini korur.

- Apikal kısmı musin tanecikleri ile doludur.

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- Kalsiform gücü olarak da bilinir.

- İnce bağırsakta yer alan goblet hücrelerinin ömrü 3 ya da 4 gün kadardır.

Bu şekilde öne çıkan özellikleri ile beraber goblet hücresi belli başlı bazı canlı ve bu canlı kapsamındaki organları açısından büyük bir öneme sahiptir. Özellikle fiziksel ve kimyasal açıdan ele alındığı vakit, dokuları koruma görevini üstlenen yapıların oluşmasını sağlamaktadır. Böylece dokular ile beraber dokuların oluşturmuş olduğu organlarında korunması etkin bir biçimde sağlanır. O sebepten dolayı özellikleri üzerinden goblet hücreleri büyük bir öneme sahiptir.

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Goblet Hücresinin Görevleri Nelerdir?

Gobet hücrelerinin belli başlı yapı altında görevi bulunmaktadır. Bu görev genel olarak bir glikoprotein olarak bilinen musini salgılamak şeklinde öne çıkmaktadır. Ardından musin dehidrasyonu ile beraber gerçekleştirilen yapı doğrultusunda, kaygan bir sıvı olan mukus ön plana çıkar. Mukus ise bulunduğu canlı kapsamında fiziksel ve kimyasal açıdan dokuları önemli oranda koruma altına alan yapılır. Bu sebepten dolayı mobilet hücrelerinin temel görevi, bulunduğu canlı kapsamındaki dokuları korumaktır. Özellikle bir goblet hücresinin apikal kısmı musin tanecikleri ile dolu olarak öne çıkar. Bu doğrultuda oldukça fazla sayıda mukus yapısı oluşması ile beraber doku ve doku üzerinden organlar önemli kapsamda koruma altına alınır.