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Go 2. Ve 3. Hali Nedir? Go Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Go 2. Ve 3. Hali Nedir Go Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Go fiilinin Türkçe anlamı gitmektir. Konuşma ve yazma sırasında en sık kullanılan kelimelerden biridir. Go kelimesi frequency listesine dahil olan fiiller arasında yer almaktadır. İngilizcede zaman göre filler değişiklik gösterebilmektedir. Peki go kelimesi geçmiş zamanda nasıl kullanılmaktadır? Go kelimesinin ikinci ve üçüncü hali nasıldır? Go kelimesi ile ilgili cümleler nelerdir sizler için detaylı bir şekilde derledik.

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 Go kelimesi gitmek anlamındadır. Bu kelimeye hakim olmak konuşma ve yazma açısından akıcılık kazandırmaktadır. 

 Go Fiili 2. Hali: 

İngilizcede geçmişte olan bir olaydan bahsettiğimiz zaman Past Tense kullanılmaktadır. Go fiilini geçmiş bir zamanda yani past zamanda kullanacağımız zaman go fiilinin ikinci halini kullanmamız gerekmektedir. Go fiilini düzensiz bir fiil olduğu için ikinci hali değişecek went olmaktadır. Düzenli fiillerde olduğu gibi bir kuralı yoktur. Ezberlenmesi gerekmektedir. 

 Go Fiili 2.Hali Örnekleri: 

I went home to change my clothes. 

Last week you went to your mother. 

We went to the exam yesterday.

 Go Fiilinin 2. Hali: 

 Düzensiz fiil olan go fiili üçüncü hali de değişmektedir. Past perfect tense veya present prefect tense ile üçüncü hali kullanılmaktadır. Go fiilinin üçüncü hali gone şeklindedir. Present perfect tense ile kullanılacağı zaman have gone veya has gone şeklinde kullanılmaktadır. 

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 Go Fiilinin 3. Hali Örnekleri: 

Her brother had gone too far from us. 

I haven’t gone to Istanbul yet.

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