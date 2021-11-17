Glomerülonefrit nedir, neden olur? Çocuklarda akut glomerülonefrit nasıl ortaya çıkar?

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Glomerülonefrit bir tür böbrek hastalığıdır. Böbreklerinizdeki glomerüllere, küçük filtrelere zarar verir.

Glomerülonefrit Nedir?

Glomerülonefrit, böbreğin kanı filtreleyen kısmına (glomerül adı verilen) zarar veren bir grup hastalıktır. Kullanıldığını duyabileceğiniz diğer terimler nefrit ve nefrotik sendromdur. Böbrek yaralandığında vücuttaki atıklardan ve fazla sıvılardan kurtulamaz. Hastalık devam ederse, böbrekler tamamen çalışmayı durdurabilir ve böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Glomerülonefrit Neden Olur?

Akut ve kronik olmak üzere iki tip glomerülonefrit vardır. Akut form aniden gelişir. Boğazınızda veya cildinizde bir enfeksiyondan sonra alabilirsiniz. Bazen kendi kendine iyileşebilirsin. Diğer zamanlarda, doğru tedavi hızla başlatılmazsa böbrekleriniz çalışmayı durdurabilir. Kronik form birkaç yıl içinde sessizce (semptomsuz) gelişebilir. Genellikle tam böbrek yetmezliğine yol açar.

Akut hastalığa strep boğaz gibi enfeksiyonlar neden olabilir. Lupus, Goodpasture sendromu, Wegener hastalığı ve poliarteritis nodoza gibi diğer hastalıklardan da kaynaklanabilir. Erken teşhis ve hızlı tedavi böbrek yetmezliğini önlemek için önemlidir.

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Kronik hastalık ise genellikle işitme kaybı ve görme kaybı olan genç erkeklerde görülür. Bazı formlara bağışıklık sistemindeki değişiklikler neden olur. Bununla birlikte, birçok durumda neden bilinmemektedir.

Glomerülonefrit hastalığının bilinen nedenleri;

Genetik, aileden gelmesi,

Anti-GBM hastalığı (eski adıyla Goodpasture sendromu), akciğerleri ve böbrekleri etkileyen bir grup hastalık,

Endokardite ikincil, kalp kapakçıklarında bir enfeksiyon,

Strep boğaz, HIV veya hepatit C gibi diğer viral enfeksiyonlar,

Lupus gibi vücudun sağlıklı kısımlarına saldıran bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar,

Kan damarlarını alevlendiren polianjit (eski adıyla Wegener hastalığı), mikroskobik polianjit, Henoch-Schönlein Purpura veya eozinofilik granülomatoz ile polianjit (eski adıyla Churg-Srauss Sendromu) gibi granülomatozis gibi nadir hastalıklardır.

Çocuklarda Akut Glomerülonefrit Nasıl Ortaya Çıkar?

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Çocuklarda glomerülonefrite genellikle strep boğaz veya üst solunum yolu enfeksiyonu neden olur. Hastalık genellikle bir enfeksiyondan 1 hafta veya daha uzun süre sonra ortaya çıkar. Bu enfeksiyon anneden bebeğe geçebilir veya nadiren kan nakli yoluyla bulaşabilir. Bu, hem erkek hem de kızları etkileyen kalıtsal bir glomerülonefrit şeklidir. Ancak erkeklerin böbrek problemleri olma olasılığı daha yüksektir. Tedavi, yüksek tansiyonu önlemeye ve tedavi etmeye ve böbrek hasarını önlemeye odaklanır. Belirtiler her çocuk için biraz farklı olabilir. Genelde;

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Kan ve protein kaynaklı koyu kahverengi idrar,

Boğaz ağrısı,

Daha az idrar,

Enerji eksikliği veya kolayca yorulma (yorgunluk),

Nefes almada zorluk,

Baş ağrısı,

Yüksek kan basıncı,

Yüksek tansiyondan kaynaklanan nöbetler,

Döküntü, özellikle kalça ve bacaklarda,

Kilo kaybı,

Eklem ağrısı,

Soluk ten rengi,

Dokularda sıvı birikmesi görülmektedir.

Hangi Çocuklar Glomerülonefrit İçin Risk Altındadır?

Kimi durumlarda çocuklar glomerülonefrit için daha fazla risk altındadır. Bu durumlar;

Lupus gibi sistemik bir otoimmün hastalık,

Poliarteritis nodosa,

Wegener granülomatozu,

Henoch-Schönlein purpurası,

Alport sendromu,

Streptokok enfeksiyonudur.

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Glomerülonefrit semptom üretmeyebilir. Bu nedenle başka bir problem için yapılan testler sırasında sıklıkla keşfedilir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı bazı testler yapacaktır. Bunlar;

İdrar Testi: İdrarınızda protein veya kan olup olmadığını belirleyecektir.

Kan testi: Kan örneğindeki kreatinin (böbrekler tarafından filtrelenen atık ürün) seviyesini ölçecektir.

Böbrek biyopsisi

Ultrason: Böbreklerinizin boyutunu kontrol eder, tıkanıklıkları arar ve herhangi bir sorunu tanımlar.

Tedavi, glomerülonefrite neyin sebep olduğuna ve böbrek filtrelerine verilen hasara bağlıdır. Hafif bir vaka herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymayabilir. Bazı uygulamalar yardımcı olsa da, glomerülonefriti önlemenin kanıtlanmış bir yolu yoktur.