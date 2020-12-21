Gişe Memuru nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Gişe Memuru olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Gişe memuru, gişede görev yapan, bilet kesen ve müşterilere bilgi vermekle yükümlü olan çalışanlardır.

Gişe Memuru Nedir?

Gişe memuru, bilet satmak, müşterilere bilgi vermek, çalışma ortamını organize ve idare etmekle sorumlu elemanlardır. Bu kişiler, konser salonu, stadyum, ücretli otoyol, banka, ulaşım merkezleri gibi iş yerlerinde görev yapar.

Gişe Memuru Ne İş Yapar?

Müşterilere bilet tarifelerini açıklamak, önerilerde bulunarak, müşterilerin sorularına cevap vermek

Müşterileri iyi karşılamak ve nasıl hizmet almak istediklerini öğrenmek

Müşteri bilgilerini sisteme girmek

Etkinlik noktalarında koltuk numaralarının kullanabilirliğini kontrol ederek müşterilere oturma seçeneklerini sunmak

Alınan biletlerin ücretini hesaplamak

Biletleri yazdırmak ve bilet üzerinde tarih, saat ve koltuk bilgilerinin doğru bit şekilde yer aldığından emin olmak

Birim yöneticisi tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek

Otoyol geçiş noktalarında araç türüne göre fiyat belirlemek ve tahsil etmek

Ziyaretlerin kolay erişim sağlayabilmesi için bülten panolarına etkinlik programlarını yerleştirmek

Gişe muhasebe kayıtlarını tutmak

Gişe Memuru Nasıl Olunur?

Gişe memuru, olmak için geçmeniz gereken resmî bir sunan ya da eğitim programı bulunmuyor. Gişe görevlisi olmak istediğiniz kurumun şartlarını taşımanız bu görevi yapmak için yeterli sayılır. Pek çok kurum, gişe görevlisi alımında adayların en az lise mezunu olmasını talep ediyor. Firmaların bu görev için aradığı kriterler, görev tanımına göre de değişiklik gösterebilir.

Gişe Memuru Olma Şartları Nelerdir?

Sözlü ve yazılı iletişim be erişinin yüksek olması,

Bilgisayar kullanımına hakim olması,

Temel bilgisayar ve Microsoft Office uygulamalarına hakim olması,

Farklı müşteri profillerine ve Farklı beklentilere karşı hoşgörülü bir yaklaşım ile hizmet vermek,

Uzun süre kapalı bir alanda oturarak hizmet verebilecek bir fiziki yeterliliğe sahip olmak,

Güler yüzlü ve yardımsever bir tutum ile mesai boyunca hizmet vermek,

Ekip çalışmasına yatkın olmak bu görevde çalışacaklar için aranan özellikler arasında yer alır.

Gişe Memuru Maaşları Ne Kadardır?

Gişe memurlarının maaşları, çalıştığı kuruma göre farklılık gösterir. Bu kişilerin görev tanımları ve yaptıkları işler, maaşını doğrudan etkiler. Ülkemizde gişe memurlarının ortalama maaşları 3500 TL civarındadır. Bu mesleği yapan kişiler, en az asgari ücret alırken rn çok da 5000 TL civarında maaş alıyor. Bu mesleği yapan kişiler, kamu kurumlarında çalışmak isterlerse KPSS’ye girerek devlet bünyesinde açılan çeşitli kadrolara yerleşebilir. Kamu kurumunda çalışan gişe memurları özel sektörde çalışanlara göre daha yüksek maaş alıyor. Bu nedenle KPSS’ye girmeyi pek çok gişe memuru tercih ediyor.

Gişe Memuru İş İmkanları Nelerdir?

Gişe memurları, bankalarda, stadyumda, bilet satış noktalarında, tiyatro, opera ve sinema gibi pek çok alanda görev yapabilir. Gişe memurlarının çalıştığı kuruma, firmaya ve yaptığı işe göre aldığı maaş da değişiklik gösterir. Gişe memurları kamuda ve özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Bu kişilerin yeterli bilgisayar ve Microsoft office uygulamalarına hakim olması gerekir.

Gişe Memurlarının Çalışma Şartları

Gişe memurları, bankacılık sektöründe çalışanların da olduğu gibi sabah 9 akşam 17 saatleri arasında çalışır. Bu kişiler, genellikle kamu kurumlarında ve bankalarda görev aldığında bu saatler aralığında görev yapar ve hafta sonu tatil yapar. Ama bu kişilerin esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek olması ve hafta sonları da çalışmaya uygun olması gerekir.