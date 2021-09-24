Girişimcilik Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kaç Tür Girişimcilik Vardır?

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Maddi bir gelir elde etmek için iş kurmak girişimcilik olarak isimlendirilmektedir. Bunun yanında girişimciliğin toplumun faydasını da gözetmesi gerekmektedir. Bu sebeple girişimciliğin tek amacı yalnızca kar elde etmek değildir.

Girişimcilik Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Girişimcilik farklı alanlarda olabilmektedir. Sanat alanı, okul, iş yeri, sanal ortamlar, kamu sektörü, askeri alanda girişimcilik faaliyetleri yapılabilmektedir. Girişimcilik türleri şu şekildedir;

Sanal Girişimcilik

İç Girişimcilik

Kamu Girişimciliği

Ticari Girişimcilik

Sosyal Girişimcilik

Kadın Girişimciliği

Tüm girişimcilik türlerinin nitelikleri birbirinden farklılık göstermektedir. Girişimcilik faaliyetleri ile kişiler bulundukları yerlerde ön plana çıkabilmektedir. Girişimcilik faaliyetleri yapanlar girişimci olarak isimlendirilmektedir.

Kar amacı güden girişimcilik yöntemlerinin faydaları bulunmaktadır. Sosyal gelişimin gerçekleşmesi, istihdamın meydana gelmesi, milli gelirde artış olması, kalkınmanın sağlanması, uluslararası platformlarda ülkenin adının duyulması girişimciliğin faydalarından yalnızca birkaçıdır.

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Kaç Tür Girişimcilik Vardır?

6 tane girişimcilik modeli bulunmaktadır. İç girişimcilik genellikle büyük şirketlerde bir fikir ortaya atılması ve ardından bir takım yenilikler ile bazı riskler de alınarak karlı bir ürün elde edilmesi sürecine verilen isimdir. Bu şekilde firma kendi içinde yeni pazarlar bulmaktadır. Teknoloji ile birlikte de otomasyon işlemleri yapılmaktadır.

İç girişimcilikten elde edilen kar firmanın karıdır. Bu şekilde iş yeri gelişir. Bunun yanında yeni pazarlarda da kendini göstermeye başlar. Kendini yenileyen ve gelişmelere açık olan firmalar iç girişimciliğe önem vermektedir. Bu şekilde bu girişimcilik türünün faydalarından maksimum düzeyde yararlanmış olurlar.

Ticari girişimcilik, kar amacı ile üretim faaliyetlerinin yerine getirilmesi sonucunda bir hizmet ya da ürün elde edilmesidir. Bu girişimcilik modeli, özel sektör girişimciliği ismi ile de bilinmektedir.

Ticari anlamda yapılan tüm faaliyetler bu girişimcilik modeli içerisinde yer almaktadır. Ticari girişimciliğin ana amacı kar elde etmek üzerinedir. Restoran, kafe, butik, mağaza, kitapevi gibi ticari faaliyetler ticari girişim olarak isimlendirilmektedir.

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Ticari girişimcilik, girişimcilik türleri arasında en popüler olanıdır. Bu girişimcilik türünde, girişimciler piyasada ihtiyaç duyulduğuna inandıkları bir alanda iş kurmak isterler. Bu süreçte gerekli sermayeyi sağlarlar. Bunun sonucunda elde edilen kar kuran kişiye yani girişimciye kalmaktadır.

Günümüzde erkekler kadar kadınlarda ekonomik hayatta faaliyet göstermektedir. Bunun yanında bir ülkenin kalkınmasında kadınların yeni fikirler üretmesi ve iş kurmaları çok sık görülmektedir.

Sosyal girişimcilik, bir toplumun veya ülkenin gelişmesi için oldukça önemlidir. Bu girişimcilik modelinde kar elde etmek ön planda değildir. Bu girişim modelinde zeki düzeyi geri ya da ileri olan kişilerin eğitimi adına bir takım adımlar atılması sosyal girişimciliğe örnek olarak verilebilir.

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Kamu girişimciliğinde girişimci özel kurum ya da şahıs değildir. Sermayeyi sağlayan kişi bir kamu kuruluşudur. Yani devlettir. Bu sebeple devlet yeni bir fikrin hayata geçirilmesi amacı ile sermaye ortaya koymaktadır. Bunun yanında mal ya da hizmeti de kendisi üretmektedir. Atatürk Orman Çiftliği, kamu girişimciliğine örnek olarak gösterilebilir. Burada üretilen bal, süt, yoğurt, dondurma gibi ürünler satılır ve elde edilen kar devlete aittir.

İnternet hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle sanal girişimcilik günümüzde oldukça önemlidir. Bu girişimcilik modelinde, internetten girişimcilik faaliyetleri yapılmaktadır. Çoğunlukla e-ticaret yolu ile yapılan bir girişimcilik türüdür. Dijitalde var olan alış veriş platformu ya da mağaza aracılığı ile bu girişimcilik gerçekleştirilmektedir. Bir ürün veya hizmet internet üzerinden tüketiciye sunulur.