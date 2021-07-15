Gimbal nedir, ne işe yarar? Gimbal kullanım alanları..

Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden artık pek çok farklı video çekilmekte ve sayısız insana ulaşım sağlanmaktadır. Tabii sadece sosyal medya değil aynı zamanda profesyonel çalışmalar konusunda da etkin video çekimi gerçekleşiyor. Bu videoların daha düzgün ve sorunsuz hazırlanabilmesi için, günümüzde gimbal denen cihazlar kullanılmaktadır. Pek çok kişi ise bu cihazların ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığını merak ediyor.

Gimbal Nedir?

Gumball genel olarak video çekimi için kullanılan cihaz için destekleyici bir cihazdır. Üzerinde motor ve makine sistemi bulunan bu cihaz, sabit şekilde kullanım imkanı sağlayarak daha etkin biçimde video çekme olanağı verir. Genel anlamda titreşimi yok etmek için ve sabit bir çekim yapabilmek amaçlı değerlendirildiğini söylemek mümkün. Böylece hem sabit hem de hareketli çekimlerde herhangi bir sarsıntı yaşanmadan, sağlıklı biçimde çekim olanağı yakalanıyor. Kolay kullanımı ile beraber teknolojik ve tasarıma sahip olan bu cihazlar, ergonomik yapısı üzerinde herkesin kullanabilmesine imkan tanımaktadır.

Gimbal Ne İşe Yarar?

En çok merak edilen konular içerisinde gimbal ne işe yarar sorusu geliyor. Bilindiği üzere video çekim ve kayıtlarında yaşanan en büyük sorunlardan biri titreşimdir. Bu bağlamda titremenin önüne geçebilmek için ise gimbal denen cihaz kullanılır. Özellikle akıcı videolar çekebilmek için nispeten çok daha uygun fiyatlar üzerinden elde edilen bir sistemdir. Böylece yapılacak olan çekimler çok daha profesyonel bir noktaya ulaşmaktadır. Genel olarak üzerinde 2 ya da 3 tane motor bulunan bir cihaz olduğunu söylemek mümkün. Böylece titreşim seviyesine bağlı olarak bu motorlar devreye girmek suretiyle, videonun çok daha sabit ve akıcı hale gelmesine olanak verir. Özellikle göz yorucu titreşimler gimbal cihazı sayesinde önemli oranda yok olur.

Gimbal Kullanım Alanları

Günlük yaşamın her alanında yapılan video çekimleri artık hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. Bu doğrultuda daha etkin bir çekim yapılabilmesi için gimbal kullanılmaktadır. Orta şekilde video çekimi yapan herkesin değerlendirdiği bu cihaz için önemli kullanım alanları bulunmaktadır.

- YouTube için video çekimleri

- Drone kullanırken video çekimleri

- Bilimsel Optik elemanlar

- Jiroskopik bombardıman uçakları

- Uzay roketleri

Bu şekilde yukarıdaki gibi birçok farklı alanda gimbal cihazı video çekim ya da farklı işlemler adına kullanılmaktadır. Yani sadece video çekimi değil aynı zamanda herhangi bir yapının sabit kalması için de önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek mümkün.

Gimbal Nasıl Kullanılır?

Gimbal kullanımı en kolay ve aynı zamanda en etkili cihazlar içerisinde yer almaktadır. Özellikle video çekimleri için birçok farklı cihaz adına değerlendirilir. Her yere hareket etme potansiyeli ile beraber akıcı bir video çekme olanağı sağlarken, titreşim sorunlarının da tamamen önüne geçer. İster bir fotoğraf makinesi ister cep telefonu ya da özel kameralar olsun, kolayca bağlantı imkanı sağlanmaktadır. Üzerindeki aparatlar sayesinde cihazın boyutlarına bağlı olarak basit bağlantı imkanı verir.

Özellikle büyük kameralar için iki farklı tutuş kısmı sayesinde, iki elle tutarak sabitlik yakalanmaktadır. Küçük fotoğraf makineleri ya da cep telefonları için ise özel aparatlar bulunur. Örneğin fotoğraf makinelerinin arka kısmına etkin şekilde çubuk üzerinden yerleştirilir. Cep telefonlarında ise tıpkı arabalarda kullanılan sistemlerde olduğu gibi bir kavrayıcı vardır. Bu kavrayıcı yerleştirilir ve gimbal kolayca kullanılır.