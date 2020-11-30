Gıda Teknolojisi (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Gıda teknolojileri ile alakalı besinlerin ve içeceklerin geliştirilmesi amaçlı ilk araştırmalar ve çalışmalar 1800’lü yıllarda başlamış olup ilk başladığı günden itibaren çok hızlı bir öneme sahip olmuştur.

Gıda Teknolojisi (MYO) Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Gıda Teknolojisi (MYO) bölümü, yiyecek ve içecek üretimine odaklanmış halde olan bir akademik disiplindir. Gıda Teknolojisinin gayesi, ürünün ham madde halinden itibaren müşteriye ulaşıncaya kadar bozulmasının ve sahip olduğu kimyasal yapısının bozulmadan kalmasına odaklanır. Gıda Teknolojisi (MYO) bölümünden mezun olan kişilere Gıda Teknikerliği uzmanı unvanı verilir.

Gıda Teknolojisi (MYO) Nedir?

Gıda Teknolojisi bölümü, yiyecek ve içecek üretimi üzerine odaklı olan akademik bir disiplindir. Gıda Teknolojisinin sayesinde ürünün hammadde durumundayken müşteriye ulaşıncaya kadar bozulmasını ve kimyasal yapısının bozulmadan kalmasının sağlanmasında önemli bir yere sahiptir.

Gıda Teknolojisi (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

Gıda Teknolojisi (MYO) bölümünün amacı; yiyecek ve içecek ürünlerinin hammadde halinden itibaren müşteriye ulaşıncaya kadar olan süreç içerisinde bozulmasının ve kimyasal yapısının bozulmadan kalmasını sağlamaktır.

Gıda Teknolojisi (MYO) Mezunu Ne İş Yapar?

Gıda Teknolojisi (MYO) mezunu; Gıda Teknikerleri olarak işini yapar. Bu kişiler işlerini yaparken de iş etiği kurallarına ve hijyen gibi çok büyük öneme sahip konulara dikkat ederler. Bu kişiler meslek hayatları boyunca ürün analizleri ve üretim ile alakalı olan organizasyonlara kadar çok çeşitlilik barındıran işler ile ilgilenirler. Gıda Teknikerleri, meslek hayatlarının büyük bir bölümünü laboratuvar ortamında geçirirler.

Gıda Teknolojisi (MYO) Kaç Yıllıktır?

Gıda Teknolojisi (MYO) 2 yıllık bir eğitim sürecine sahiptir. Bu süre boyunca öğrencilerin sorumlu oldukları tüm dersleri başarılı bir şekilde sonuçlandırmaları halinde ‘’Gıda Teknolojisi Ön Lisans Diplomasını’’ alma hakkına sahip olacaklardır.

Gıda Teknolojisi (MYO) Okumak İçin Ne Gereklidir?

Gıda Teknolojisi (MYO) Okumak isteyen öğrencilerin TYT'de 150 barajını geçmiş olmalarının gerekliliği söz konusudur. Ayrıca bu bölümü okumak isteyen kişilerin Gıda teknolojisi ile gerçek anlamda ilgilenmesi ve merak duyması önemli bir konudur.

Gıda Teknolojisi (MYO) Öğretimi İngilizce Midir?

Gıda Teknolojisi (MYO) öğretimi Türkçe dilinde yapılmaktadır. Ancak isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık okumak mümkün olmaktadır.

Gıda Teknolojisi (MYO) Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Gıda Teknolojisi (MYO) bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrencilerin ihtiyacı olan puan türü TYT'dir. Diğer bir ifadeyle Gıda Teknolojisi (MYO) bölümünü TYT puan türünde öğrenci alımı gerçekleştirmektedir.

Gıda Teknolojisi (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Gıda Teknolojisi (MYO) bölümünü tercih eden öğrencilerin sorumlu oldukları pek çok ders bulunmaktadır.

Grafik Tasarımı Programını tercih listesinde bulunduran aday öğrencilerin sorumlu oldukları dersler;

- Meyve ve Sebze Teknolojisi,

- Gıda Mikrobiyolojisi,

- Ambalajlama,

- Kimya,

- Gıdalarda Temel İşlemler,

- Bitkisel Yağ Teknolojisi,

- Gıda Katkı Maddeleri

- Hijyen ve Sanitasyon,

,- Gıda Kimyası,

- Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Teknolojisi,

Gıda Teknolojisi (MYO) Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Gıda Teknolojisi (MYO) mezunları; gerekli belgeleri sahip durumda oldukları takdirde çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitmenlik veya kamu kurumlarında çalışma yapmak gibi iş imkan ve olanaklarına sahiptirler. Gıda Teknikerleri ayrıca özel sektörde de pek çok iş imkanı bulabilme olanağına da sahiptirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Gıda Teknikerlerinin İş bulma ve çalışma imkanının olduğu çok çeşitli seçeneklerin varlığı söz konusudur. Bun seçeneklerden bazıları;

- Gıda Üretimi Endüstrileri

- Sağlık Müdürlükleri,

- Tarım ve Orman Bakanlığı,

- Gıda Laboratuvarları,

- Hıfzıssıhha Enstitüsü,

- Belediyeler,

- Hazır yemek sektörü

Gıda Teknolojisi (MYO) Çalışma Alanları Nelerdir

Gıda Teknikerinin çalışma alanlarını gıda endüstrisi ile ilgili kamu kuruluşlarının yanı sıra çeşitli özel kuruluşlar oluşturmaktadır. Bu kişiler, Tarım ve Orman Bakanlığında ya da İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında çalışmalarını yürütebilirler. Gıda Teknikeri ayrıca, kendisi de gıda ile ilgili işletme kurarak çalışma faaliyetlerinde bulabilir.

Gıda Teknolojisi (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (MYO) bölümü olan pek çok üniversite seçeneğinin varlığı söz konusudur. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir;

- Yaşar Üniversitesi ( İzmir)

- Aydın Üniversitesi ( İstanbul)

- Uludağ Üniversitesi ( Bursa)

- İstanbul Gelişim Üniversitesi

- Mersin Üniversitesi

- Toros Üniversitesi (Mersin)

- Celal Bayar Üniversitesi (Manisa )

- Karadeniz Teknik Üniversitesi ( Trabzon)

- Trakya Üniversitesi (Edirne )

- Yalova Üniversitesi