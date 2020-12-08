Gıda Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Gıda mühendisleri, sessiz iklim kontrollü geliştirme laboratuvarlarında ya da tasarım oluşturan yerlerde çalışma imkanı bulabilirler.

Gıda Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Gıda mühendisliği bölümü, gıdaların işlenmesi, paketlenmesi ve paketlemelerinin gerçekleştirilmesi aşamalarında görev yapan profesyonel kişilerdir. Gıda mühendisleri, ülkemizde gıda ve paketleme alanında önemli görev yapar. Gıda mühendisleri, dış mekan projelerinde de görev alıyor.

Gıda Mühendisliği Nedir?

Gıda mühendisliği, gıdaların işlenmesi, denetlenmesi, paketlenmesi gibi pek çok alanda görev yapan profesyonel kişilerdir. Gıda mühendisleri, market raflarının dolu kalmasını, yiyecek ve içeceklerin sağlıklı bir şekilde paketlenmesi, torbalanmadı ve konservelerin dolu kalmasını sağlar.

Gıda Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Gıda mühendisliği Bölümünün amacı, gıdaların güvenli bir şekilde tüketiciye ulaştırılması, gıdaların üretim, işlenme ve paketlenme aşamalarının insan sağlığına ve standartlara uygun bir şekilde yapılmasını denetler.

Gıda Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Gıda mühendisi, mühendislik prensiplerine göre, gıda maddelerinin ve bio ürünlerinin işlenmesi, depolanması ve dağıtımında görev yapar. Mağaza raflarının sürekli dolu kalmasını, besinlerin saklanması için güvenli paketleme yöntemlerinin tercih edilmesi, kutulu gıda maddelerinin ise dolu kalmasını sağlar. Gıda bilimciler gıda mühendisleri ile ortak çalışmalar yürütür. Gıda mühendislerinin başlıca görevleri ise;

Depolama ekipmanları ve sitemleri de dahil olmak üzere pek çok gıdanın paketlenmesi, işlenmesi ve taşınmasında görev yapar.

Halk sağlığını düzenler ve sağlığın korunmasını sağlar.

Prototip gıda süreçlerinin ekipmanların ve makinelerinin büyütülmesin sağlar.

Ürün süreç ve araştırmalarının geliştirilmesinde rol oynar.

Mühendislik ve teknik satışlar görev tanımında yer alan diğer görevler

Gıda Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı üniversitelerde hazırlık eğitimi de verildiği için eğitim süresi 5 yıla çıkabiliyor.

Gıda Mühendisliği Okumak için Ne Gereklidir?

Gıda Mühendisliği okumak için YKS, TYT ve AYT sınavlarından yeterli puanı almanız gerekir. Başarı sıralamasına göre sayısal puan türüne göre öğrenci kabul eden bu bölüme olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu bölümün gelişmesi, güvenli gıda ürünlerinin soframıza gelmesi için çok önemlidir.

Gıda Mühendisliği Öğretimi İngilizce Midir?

Gıda Mühendisliği bölümü Türkçe olmasına rağmen bazı okullarda 1 sene hazırlık sınıfı İngilizce olarak okutuluyor. Bu sayede öğrencilerin, meslekleri ile ilgili İngilizce terimleri öğrenmesi amaçlanır.

Gıda Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Gıda Mühendisliği sayısal puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölüm öğrencilerinin sayısal düşünce yetisinin gelişmiş olması ve analitik düşünebilmesi gerekir.

Gıda Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

Genel Kimya

Bilgisayar

Kimya

Matematik

Organik Kimya

Fizik

Analitik Kimya

Teknik İngilizce

Gıda Mühendisliğine Giriş

Gıda Biyokimyası

Reaksiyon Kinetiği

Gıda Kimyası

Gıda Analizi

Gıda mühendislerinin gördüğü genel derslerdir. Bu dersler, üniversitelerin ders programına göre kimi zaman değişiklik gösterebilir.

Gıda Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Gıda mühendisleri pek çok yerde çalışma imkanı bulabilir. Örneğin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, , özel gıda sektörü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi pek çok alanda aktif rol oynar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Gıda mühendislerinin çok geniş bir çalışma alanı vardır. Gıda mühendisliğinden mezun olan kişiler şu görevlerde iş bulabilir;

Gıda sorumlusu

Gıda mühendisi

Gıda Ekstrüzyon Uzmanı

Yüksek Gıda Mühendisi gibi pozisyonlarda gıda mühendisleri özel ve kamu kurumlarında çalışma imkanı bulabilirler.

Gıda Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Gıda mühendisliğine olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Gıda mühendisliğinin bulunduğu üniversiteler;

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Konya Selçuk Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi- Kars

İstanbul Teknik Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kahramanoğlu Mehmetbeyli Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi