Gibi edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

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Gibi kelimesi günümüzde her cümlede kullanılabiliyor. Anlamı bilinen gibi kelimesi, bir edat olarak kullanılıyor. Bağlaç olabilmesi için kelime veya cümle bağlaması gerekiyor.

Gibi Edat mı Bağlaç mı?

Herkesin gündelik hayatta kullandığı gibi kelimesi bireylerin birçok konuda kafasını karıştırabiliyor. Özellikle bağlaç olup olmadığı herkes tarafından öğrenilmek isteniyor. Gibi sözcüğü edat olarak kullanılıyor.

Hangisi Olduğunu Nasıl Anlarız? (TDK)

Gibi kelimesinin edat olduğunu anlamak için anlam yönünden incelemek gerekiyor. Tek başına bir anlam ifade etmiyorsa, edat olarak değerlendirilir.