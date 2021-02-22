Gezen Kurt Aç Kalmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri toplumlarda kişilere nasihat verir. Geçmişte yaşanan olaylar ve kazanımlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu sebeple atasözlerinin iyi bir şekilde öğrenilmesi ve ders çıkarılması gerekir. Gezen kurt aç kalmaz atasözü de insanlara ders vermek amacı ile söylenmiştir.

Gezen Kurt Aç Kalmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir kişi para kazanmak ve dolayısı ile geçimini sağlamak için sürekli bir yerlere başvuruyorsa ve iş arıyorsa bu kişi ihya olur. Eninde sonunda aradığı işe kavuşur ve maddi ihtiyaçlarını karşılayabilir. Gezen kurt aç kalmaz atasözü bu amaçla kullanılmaktadır.

Gezen Kurt Aç Kalmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Umudunu kaybetmeden iş başvurularında bulunmalısın, gezen kurt aç kalmaz.

Bu cümlede insanların sürekli para kazanmak için arayış içinde olmaları gerektiği ve bunun sonucunda da aradıklarını bulacaklarından bahsedilmektedir.