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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 22.02.2021 - 02:54 | Son Güncelleme:

Gezen Kurt Aç Kalmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Gezen Kurt Aç Kalmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Gezen kurt aç kalmaz atasözü çok nadir kullanılır. Ancak bu atasözünü duyduğunuz zaman ne amaçla kullanıldığını anlamak için anlamını iyi bir şekilde öğrenmeniz şarttır. Ayrıca bu şekilde cümle içinde de kolaylıkla kullanabilirsiniz. Gezen kurt aç kalmaz atasözü ne demek, gezen kurt aç kalmaz atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? Sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Atasözleri toplumlarda kişilere nasihat verir. Geçmişte yaşanan olaylar ve kazanımlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu sebeple atasözlerinin iyi bir şekilde öğrenilmesi ve ders çıkarılması gerekir. Gezen kurt aç kalmaz atasözü de insanlara ders vermek amacı ile söylenmiştir.

Gezen Kurt Aç Kalmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir kişi para kazanmak ve dolayısı ile geçimini sağlamak için sürekli bir yerlere başvuruyorsa ve iş arıyorsa bu kişi ihya olur. Eninde sonunda aradığı işe kavuşur ve maddi ihtiyaçlarını karşılayabilir. Gezen kurt aç kalmaz atasözü bu amaçla kullanılmaktadır.

Gezen Kurt Aç Kalmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Umudunu kaybetmeden iş başvurularında bulunmalısın, gezen kurt aç kalmaz.

 Bu cümlede insanların sürekli para kazanmak için arayış içinde olmaları gerektiği ve bunun sonucunda da aradıklarını bulacaklarından bahsedilmektedir.

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