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Geribildirim nasıl yazılır? Geribildirim kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Geribildirim nasıl yazılır Geribildirim kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

20. yüzyılın son çeyreğinde literatüre girmiş olan geribildirim kelimesi, bir eyleme ya da soruya karşılık yapılan bilgilendirmedir. Feedback kelimesinin Türkçe karşılığı olan geribildirim, kendi içerisinde birçok türe ayrılır. Pozitif, negatif ve tepkisizlik geribildirimi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Geribildirim nasıl yazılır? Geribildirim kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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 "Geri" ile başlayan diğer kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Geri Besleme 2- Gerileme 3- Geri zekalı 4- Gericilik 5- Geri Kafalı 6- Geri Dönüşüm 

 Geribildirim Nasıl Yazılır? 

 Dönüt ve geri besleme kelimeleriyle eş anlamlı olan geribildirim kelimesi, iletişim esnasında verilen yanıt ya da gösterilen tepkilerin tümü anlamına gelir. Örneğin sorulan bir soruya verilen yanıt ya da yaşanan bir olaya karşı gösterilen tepki geribildirim olarak nitelendirilir.

 Geribildirim sözcüğü birleşik isimdir. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı ayrı değil bitişik yazılır. Bu nedenle geribildirim kelimesinin de bitişik yazılması gerekir.

 GERİBİLDİRİM

 Geribildirim Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Geribildirim kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Eğitimde, psikoloji ve sosyoloji gibi bilim alanlarında sıklıkla kullanılan bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

 GERİBİLDİRİM - Doğru Kullanım

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 GERİ BİLDİRİM - Yanlış Kullanım

 Geribildirim Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Bu konu hakkında yapılan geribildirimlerin tamamını inceliyoruz.''

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