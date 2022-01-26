Geribildirim nasıl yazılır? Geribildirim kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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"Geri" ile başlayan diğer kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Geri Besleme 2- Gerileme 3- Geri zekalı 4- Gericilik 5- Geri Kafalı 6- Geri Dönüşüm

Geribildirim Nasıl Yazılır?

Dönüt ve geri besleme kelimeleriyle eş anlamlı olan geribildirim kelimesi, iletişim esnasında verilen yanıt ya da gösterilen tepkilerin tümü anlamına gelir. Örneğin sorulan bir soruya verilen yanıt ya da yaşanan bir olaya karşı gösterilen tepki geribildirim olarak nitelendirilir.

Geribildirim sözcüğü birleşik isimdir. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı ayrı değil bitişik yazılır. Bu nedenle geribildirim kelimesinin de bitişik yazılması gerekir.

GERİBİLDİRİM

Geribildirim Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Geribildirim kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Eğitimde, psikoloji ve sosyoloji gibi bilim alanlarında sıklıkla kullanılan bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

GERİBİLDİRİM - Doğru Kullanım

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GERİ BİLDİRİM - Yanlış Kullanım

Geribildirim Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bu konu hakkında yapılan geribildirimlerin tamamını inceliyoruz.''