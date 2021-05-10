Geri Dönüşüm Nedir Ve Nasıl Yapılır? Geri Dönüşüm Faydaları Hakkında Bilgi

Geri dönüşüm oldukça basit bir kavramdır. Eski bir şeyi yeni bir şeye dönüştürdüğünüzde, çevreye çeşitli şekillerde fayda sağlar.

Geri dönüşümün önündeki ana engel, süreci anlamaktır. Bu, nerede ve neyin geri dönüştürüleceğini bilmek önemlidir. Kullanılan malzemeler geri dönüştürülmezse, madencilik ve ormancılık yoluyla Dünya'dan taze hammadde çıkararak yeni ürünler yapılır. Geri dönüşüm, önemli hammaddelerin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca geleceğimiz için doğal yaşam alanlarını korur. Gelecek nesillerimiz için Dünya'yı korumak istiyorsak, geri dönüşüm gerçekten önemlidir.

Geri Dönüşüm Faydaları Hakkında Bilgi

Geri dönüştürülemeyen çok az malzeme var. En yaygın geri dönüştürülebilir malzemeler arasında kağıt, piller, plastikler ve cam bulunur. Hammaddelerden yeni malzemelerin üretimi, madencilik, taş ocakçılığı ve tomrukçuluk gibi çıkarımları ve ayrıca önemli hava ve su kirliliği yaratan hammaddelerin rafine edilmesini ve işlenmesini gerektirir.

Üreticilerin yenilerini oluşturmak için eskilerini yeniden kullanabilecekleri için yeni malzemeler aramak zorunda kalmadıkları için geri dönüşüm, bahsedilen tüm bunlara olan ihtiyacı azaltır. Yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olan sera gazı emisyonlarını da azaltır.

Su, hava ve toprak kirliliği şeklindeki kirlilik, kimyasallar, plastikler ve teneke kutular gibi endüstriyel atıklardan kaynaklanan dünyaca bilinen bir tehlike olmuştur. Atıklarınızı pervasızca atmak yerine, başka bir yerde kullanılıp kullanılamayacağını hesap etmek önemlidir. Ağaçlar, doğanın taze kalmasında büyük rol oynar. Bununla birlikte, kağıt ve daha fazla kağıt yapmak için her gün ağaçlar kesilir. Kağıdın geri dönüşümü, ormanların yenilenmesine ve böylece çevremizin korunmasına yardımcı olur.

Küresel ısınma artık önüne geçilemez bir sorun haline geldi. Havadaki sürekli sera gazı emisyonları küresel ısınmaya ve dolayısıyla iklim değişikliğine sebebiyet veriyor. Geri dönüşüm, küresel ısınmanın en aza indirilmesinde büyük rol oynar. Atık, hayvanları ve dolayısıyla besin zinciri nedeniyle insanları etkileyebilir. Doğal yaşam alanlarının kaybına neden olabilir.

Diğer yandan iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi olumsuz etkilere katkıda bulunur. Bu durumda hayvanların doğal yaşam alanlarını tahrip edebilir. Hayvanlar ve diğer biyolojik organizmalar yaşam alanlarını kaybettiklerinde ölebilir. Geri dönüşüm doğal yaşam alanlarının, ormanların, yağmur ormanlarının korunmasına yardımcı olur. Böylece Dünya'ya büyüme ve iyileşme şansı verir.