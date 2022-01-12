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Genel ağdan yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir

#Ağ#İnternet#Sanal Kart
Genel ağdan yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir

Günümüzde teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte internet üzerinden alışveriş yapmak yaygınlaşmaya başlamıştır. E-ticaret sektörü yaklaşık 20 yıldan bu yana hizmet vermektedir. Fakat internet üzerinden yapılan alışverişlerde bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Peki, genel ağdan yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Sizlere internet alışverişleri hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

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İnternetten yapılan alışveriş dikkat edilmesi gereken birkaç nokta dışında sakınca barındırmayan modern bir alışveriş yöntemidir. Bu nedenle genel ağdan yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken bazı etkenler bulunmaktadır.

 Genel Ağdan Yapılan Alışverişlerde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Nelerdir?

 Günümüzde online ticaretin sahip olduğu şartlar offline ticaretin sahip olduğu şartlardan farksız değildir. Buradaki durum tüketici hakları ve satın alma koşulları ile ilgilidir. Eğer kişiler internet üzerinden alışveriş yapıyorlarken dikkat edilecek noktalar göz önünde bulundurarak alışveriş yapıyor ise kanunlar müşterilerin her türlü mağduriyetini gidermekte ve hakkını savunmaktadır.

 İnternet üzerinde alışveriş yaparken göz önünde bulundurulması gereken belli başlı birkaç nokta bulunmaktadır. Bu noktalar tüketiciyi kötü niyetli oluşumlardan korumaktadır. Online alışveriş yaparken özellikle platformun güvenli olması çok önemlidir. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

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 - Hangi siteden alışveriş yapılacak ise ilk olarak sitenin araştırılması gerekir. Genellikle sitelerin hakkımda kısmında ne zaman kurulduğu ve iletişim bilgileri gibi bilgiler yer almaktadır.

 - Günümüzde alışveriş yapılan sitelerde kullanıcıların yorumları bulunmaktadır. Özellikle müşteriler şikayetçi oldukları konularda bilgiler vermektedir. Bu nedenle alışveriş yapılacak sitenin yorumlarının okunması gerekmektedir.

 - Online alışveriş sitelerinde SSL sertifikası olması gerekmektedir. Bu sertifikanın amacı dünya çapında kredi kartı güvenliliği sağlamasıdır. Genellikle sitelerin alt kısmında bu sertifikanın olup olmadığı belirtilmektedir.

 - Bazı alışveriş sitelerinde kredi kartı otomatik olarak kaydolmaktadır. Bu nedenle kayıt olurken kullanıcılar kolay bir şifre seçmemesi gerekir. Ayrıca kayıt olunan siteler işçin geçerli olan bu genel bilgi genellikle kişisel bilgileri barındırdığı için dikkat edilmesi gerekmektedir.

 - İnternet alışverişlerinde yer alan mesafeli satış sözleşmesine dikkat edilmesi gerekir. Bilgilerin gizli kalması işçin mesafeli satış sözleşmesi olmayan sitelerden alışveriş yapılmaması gerekir.

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 - Sitenin şifreli ödeme sistemi ile çalışması da önemlidir. Hem alıcı hem de satıcının güvenliği için ödeme yapıldığı anda telefona şifre gelmektedir. Bu şifre girilerek ödeme işlemi tamamlanmaktadır.

 - Günümüzde sanal kart kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Kişilerin kendisine ait sanal kart açarak içine yapılacak alışveriş miktarında para ekleyebilmektedir. Böylece banka bilgileri verilmeden alışveriş yapılmaktadır.

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#Ağ#İnternet#Sanal Kart

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