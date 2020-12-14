Genç Werther'in Acıları Kitabını kim yazmıştır? Genç Werther'in Acıları Kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Goethe'nin sadece 15 günde yazdığı roman, elliden fazla dille çevrildi. Mektup-roman türündeki eser, hem Almanya'da hem de dünya genelinde en fazla okunan kitaplardan biri olmuştur.

Genç Werther'in Acıları Kitabını Kim Yazmıştır?

Genç Werther'in Acıları, Johann Wolfgang Goethe tarafından yazılmıştır. Roman, kısa sürede binlerce kişi tarafından okununca Goethe, Almanya'nın en ünlü yazarlarından biri oldu. Sonraki yıllarda İspanyolca ve İngilizce dillerine çevrilen kitap Goethe'nin Avrupa ve Amerika'da tanınmasını sağladı.

Goethe, 28 Ağustos 1749 tarihinde Almanya'nın Frankfurt kentinde doğdu. Roman dışında, hikaye, masal ve şiir türlerinde birçok kitap kaleme aldı. Alman yazar 22 Mart 1832 tarihinde kalp krizi geçirerek öldü. Doğduğu ev ''Goethe Evi'' adıyla müze haline getirildi.

Johann Wolfgang Goethe'nin Diğer Kitapları - Faust - Aforizmalar - Masal - Iphigenie Tauris'te - Seçme Şiirler - Marienbad Ağıdı - Ruh Akrabalıkları - Alman Göçmenlerin Sohbetleri - Batı Doğu Divanı - Yeşil Yılan Ak Zambak - İtalya Seyahati - Gönül Yakınlıkları - Wilhelm Meister'ın Çıraklık Yılları

Not: Goethe, hayatının son yıllarında çocuk kitapları da yazmıştır. Bu kitaplardan bazıları: Kurnaz Tilki - Komşu Çocuklar

Genç Werther'in Acıları Kitabının Özeti

Werther, münzevi bir hayat süren ve zamanının çoğunu kitaplarla geçiren genç bir adamdır. Şehrin kalabalığından bunalan Werther, bir taşra kasabasına taşınır. Burada yargıç ve kızı Lotte ile tanışır. Görür görmez Lotte'ye aşık olan genç adam, duygularını bastırmaya ve gizlemeye çalışsa da bunda başarılı olamaz. Kısa bir süre sonra Lotte'nin nişanlı ve evlenmek üzere olduğunu öğrenir. Buna rağmen aşık olduğu kadını görmek için her gün yargıcın evinin yakınlarındaki vadiye gitmeye başlar.

Lotte, nişanlı olmasına rağmen Werther'in duygularına karşı tamamen kayıtsız değildir. Birlikte vadide uzun yürüyüşlere çıkarlar. Werther yazdığı şiirleri Lotte'ye okur. Romanın baş kahramanı ülkenin diğer ucunda bulunan arkadaşı Wilhelm'e sürekli mektup yazar. Buradaki izlenimlerini ve yaşadıklarını anlatır. Wilhelm ise arkadaşına nişanlı bir kadından uzak durmasını öğütler ama Werther dinlemez. Her geçen gün Lotte'ye biraz daha aşık olur.

Lotte'nin nişanlısı Albert işi gereği sık sık seyahat etmektedir. Bu nedenle çiftin sık sık görüşme şansı olur. Albert, vadiye döndüğünde evlilik hazırlıklarına başlarlar. Çiftin evlenmek üzere olduğunu öğrenen Werther, başka bir kasabaya taşınır. Fakat Lotte'yi özlediği için kısa bir süre sonra, terk ettiği kasabaya geri döner. Kısa bir süre sonra Lotte ile Albert evlenir. Çektiği acılarla daha fazla baş edemeyen Werther, aşık olduğu kadına bir veda mektubu yazar. Daha sonra Albert'den aldığı silahla intihar eder. Cesedi evin hizmetçisi bulur. İntihar haberini alan Lotte, fenalaşarak baygınlık geçirir.

Genç Werther'in Acıları Kitabının Konusu

Kitapta evlenmek üzere olan bir kadına aşık olan genç bir adamın çektiği acılar anlatılır. Klasik bir konuya sahip olan kitapta Goethe şiirsel bir üslup kullanmıştır.

Genç Werther'in Acıları Kitabının Karakterleri

Werther - Romanın ana karakteridir. Klasik müzikten ve şiir okumaktan hoşlanan Werther, ince ruhlu biridir.

Lotte - Werther'in aşık oduğu kadın karakter.

Yargıç - Lotte'nin babas. Sert mizaçlı ve otoriter biri

Albert - Lotte'nin nişanlısı.

Wilhelm - Werther'in arkadaşı. (Roman, Werther ile Wilhelm'in mektuplarından oluşmaktadır.)