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Gemini Hangi Burç? İngilizce'de Gemini Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

Gemini Hangi Burç İngilizcede Gemini Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir

Burçlarla ilgilenen bireyler, İngilizce anlamlarını da öğrenmek istiyor. Gemini sözcüğü İngilizce dilinde kullanılan ve araştırılan bir kelimedir. Gemini kelimesinin hangi burç için kullanıldığı merak edilen bir bilgidir. Gemini sözcüğünün ifade ettiği anlamlar ve Türkçe karşılıkları detaylı olarak araştırılan konulardan biridir. Gemini hangi burç? İngilizcede gemini ne demek ve Türkçe anlamı nedir? Gemini kelimesiyle ilgili detayları derledik.

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 Gemini sözcüğü İngilizce dilinde çok kullanılan bir kelimedir. Gemini sözcüğü, ikizler burcu için kullanılan bir kelimedir. İngilizce dilinde ikizler burcu, gemini kelimesiyle ifade ediliyor. 

 Gemini Hangi Burç? 

 Burçlarla ilgili birçok araştırma yapılabiliyor. Özellikle Türkçe burçların İngilizce karşılıkları merak edilebiliyor. Bireyler farklı sitelerde gemini sözcüğünü görebiliyor. Görülen gemini sözcüğünün hangi burcu ifade ettiği merak ediliyor. Gemini burcunun Türkçe karşılığı, ikizlerdir. 

 İngilizcede Gemini Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir? 

 İngilizce dilindeki gemini sözcüğünün ifade ettiği bazı anlamlar bulunuyor. Türkçe dilinde olduğu gibi İngilizce dilinde de burçlar farklı kelimelerle ifade ediliyor. Gemini sözcüğü de, ikizler burcunu ifade eden bir İngilizce sözcüktür.

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