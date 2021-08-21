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Araştırma
Haber Giriş: 21.08.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Gemiler Neden Batmaz Ve Suda Nasıl Yüzer? Gemilerin Su Üstünde Yüzmesinin Nedenleri

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Gemiler Neden Batmaz Ve Suda Nasıl Yüzer? Gemilerin Su Üstünde Yüzmesinin Nedenleri

Pek çok insanın en merak ettiği konular içerisinde gemileri neden suya batmadığı geliyor. Elbette bunun bilimsel bir karşılığı olması ile beraber, yine de gözle görüldüğü vakit inanması güç bir durum ortaya çıkabilmektedir. Peki, gemiler neden batmaz ve suda nasıl yüzer? Gemilerin su üstünde yüzmesinin nedenleri üzerine detayları derledik.

Tonlarca ağırlığı sahip olan birçok farklı gemi suyun üzerinde rahat bir şekilde üzmektedir. Tabii onca büyük yükü kaldırması üzerinden suyun bunu nasıl yaptığına dair internet üzerinden de araştırma gerçekleştiriliyor. Temel anlamda suyun kaldırma kuvveti ile beraber birçok unsur süreç içerisinde yer almaktadır. 

 Gemiler Neden Batmaz ve Suda Nasıl Yüzer? 

 Gemilerin suda batmadan devam edebilmesinin temel nedeni aslına bakılırsa yoğunluktur. Genelde suyun yoğunluğundan fazla yoğunluğu bulunan cisimler batmaktadır. Ancak suyun yoğunluğundan daha az bir yoğunluğa sahip olan cisimler su üzerinde yüzmeye devam eder. Tabii bu konuda gemilerin nasıl yüzdüğü ise ek olarak farklı durumlar üzerinden de ele alınmaktadır. 

Gemilerin taban kısımlarındaki oyuk bölümleri nedeniyle, suyun yoğunluğundan daha hafif kalmayı başarabilmektedirler. Dolayısı ile bu sayede gemiler suyun üzerinde rahat bir şekilde yüzme imkanı elde ederler. 

 Gemilerin Su Üstünde Yüzmesinin Nedenleri 

 Gemilere dikkatli bir şekilde bakıldığı zaman taban kısımların oyuk içinde yapıldığı anlaşılır. Bu sayede gemiler suyun yoğunluğundan daha az yoğun hale gelirler. Tabii suyun yoğunluğundan daha az bir cisim suda yüzme potansiyele sahip olduğu için, bütün değişik gemiler bu yoğunluk farkı üzerinden su yüzeyinde kalırlar. Daha detaylı bir şekilde bakılacak olursa, gemiler metalden yapılır ve doğal olarak batması gerekir. Ancak sadece metal üzerinden değil, tüm geminin yoğunluğuna bakmak gerekir. Bu doğrultuda geminin toplam yoğunluğu suyun yoğunluğundan azdır. Özellikle gemilerde geniş hacimli hava ile dolu bölümler bulunur. Böylece geminin yoğunluğu suyun yoğunluğuna göre daha az noktaya gelir ve bu da yüzmesine olanak sağlar.

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