Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisleri gemilerle çalışıyor. Deniz mimarları, gemilerin genel tasarımında uzmanlaşmıştır.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Geçtiğimiz yüzyılda, deniz teknolojisi ciddi gelişme gösterdi. Gemiler ve diğer deniz araçları ile birlikte gemi inşa teknolojileri sayesinde büyük ilerlemeler kaydetti. Bu durum çeşitli özel çalışma alanlarının açılmasını sağladı. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, denizcilik endüstrisinin ayrılmaz bir parçası oldu.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri, gemilere hayat veren sistemleri tasarlayan uzmanlardır. En büyük motordan en küçük parçaya kadar, gemilerin görevlerini yerine getirmesi için tam olarak neyin gerekli olduğunu ve bunları mevcut alana en iyi nasıl entegre edeceklerini belirlerler.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Nedir?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri, uçak gemilerinden denizaltılara ve yelkenli teknelerden tankerlere kadar gemiler tasarlar, inşa eder ve bakımını yapar. Bunlara ek olarak, gemi mimarisi çalışması, ticari veya askeri her türlü açık deniz yapılarının tasarımı ve üretimi ile de ilgilenir.

Söz konusu makineleri, mühendisler sadece geliştirme yönünden değil, aynı zamanda deniz araçlarının ve ilgili birimlerin ekonomik fizibilitesi, değerleri ve güvenliğinden de sorumludur.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünün Amacı Ne?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri, tasarım ve ilk yapım aşamasında gemiler üzerinde çalışırlar ve geminin verimli çalışmasını sağlamak için inşa ettikleri prototipleri değerlendirir. Gerekirse tasarım planlarını değiştirirler. Mühendisler, bir gemide kullanılan mekanik sistemlere odaklanır. Görevleri, gemilerin sorunsuz çalışmasını sağlamaktır. Bir geminin motorları, seyir ekipmanı ve diğer mekanik sistemlerin bakım ve onarımlarını denetleyebilecekleri anlamına gelir.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Mühendisler çağa uygun sistemlerle donatılmış deniz araçları ve donanımları yapar. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri, temelde, tasarım yapan, her türlü deniz aracını inşa eden ve bu karmaşık süreci yöneten kişilerdir.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği okumak isteyenler 4 yıllık bir eğitimden geçer. Üniversitenin eğitim diline göre eğitim süresi değişebilir.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği okumak isteyenler her yıl yapılan YKS sınavına girerek yeterli taban puanı almaları gerekir.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Öğretimi İngilizce mi?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü büyük oranda yabancı dil ağırlıklı oluyor. Pek çok üniversite ise İngilizce eğitimi tercih ediyor.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü sayısal alan puanı ile öğrenci kabul ediyor. YKS sınavının ikinci aşaması olan AYT sınavında sayısal puanı olanlar bölüme başvuru yapabiliyor.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümü okuyanlar; Hidrostatik, Gövde Formu ve Stabilitesi, Yapısal Analiz ve Tasarım, Hidrodinamik, Manevra ve Denizde Seyir, Direnç ve Tahrik, Tasarım Projesi, Gemi Donanımları gibi dersler alır.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Mühendisler, ofis ortamında daha çok tasarım yapar. Fakat gerekli hallerde onarım işiyle de ilgilenirler. İş geliştirme alanında şirketlerde tasarımcı ya da danışman olarak da çalışabilirler.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Nerede İş Bulabilir ve Çalışabilirler?

Tersanelerde, gemi ve gemi makineleri yapan şirketlerde çalışabilirler. Özelde olduğu gibi kamuda da iş bulabilirler.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Deniz mühendisleri ve deniz mimarları genellikle ofislerde çalışırlar, burada bilgisayar yazılımına ve projeleri analiz etmek ve çözümleri tasarlamak için gerekli diğer araçlara erişebilirler. Bazen tasarladıkları veya inşa ettikleri gemileri test etmek veya bakımını yapmak için tersaneye gitmeleri gerekir.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteleri Hangileridir?

Yıldız Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi daha çok teknik eğitim ağırlık olan üniversiteler bu bölüme öğrenci alıyor.