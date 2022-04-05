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Gem Nedir, Ne Anlama Gelir? Gem Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Gem Nedir, Ne Anlama Gelir Gem Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

14. yüzyılda literatüre giren gem kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Atların istenilen yöne doğru gitmesi için ağzına takılan demir alete gem denir. Bu sözcük birçok kalıp ifadede ve deyimde de yer alır. Örneğin gem almak, söz dinlemek ve itaat etmek demektir. Gemi azıya almak ise, kuralları çiğnemek ve taşkınlık yapmak manasına gelir. Gem ne demek, ne anlama gelir? Gem kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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 Gem kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Kantarma 2- Oyan 

 Gem Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Gem kelimesi, Yunancada tasma manasına gelen kemos sözcüğünden türetilmiştir. Atları daha rahat bir şekilde kontrol etmek amacıyla dişlerinin arasına takılan metal parçalara gem denir. Günümüzde en çok kullanılan gem türleri şunlardır: 1- İki Halkalı Gem 2- Çubuklu Gem 3- Üç Halkalı Gem 4- Zincirli Gem 

 Gem Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil Kurumuna göre Gem kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Atları yönlendirmek ve durdurmak için kullanılan koşum malzemesi 

 İkinci Anlamı: Birinin üstünde baskı kurmak, zapt etmek ve tahakküm altına almak 

 Gem Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

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 1- Faytoncu geme asıldıkça zavallı at acıyla inliyordu.

 (Gerçek anlamında kullanılmış) 

 2- Yıllar boyunca bana gem vurmaya ve özgürlüğümü kısıtlamaya çalıştı.

 (Mecazi anlamda kullanılmış)

 

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