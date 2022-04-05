Gem Nedir, Ne Anlama Gelir? Gem Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Gem kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kantarma 2- Oyan

Gem Nedir, Ne Anlama Gelir?

Gem kelimesi, Yunancada tasma manasına gelen kemos sözcüğünden türetilmiştir. Atları daha rahat bir şekilde kontrol etmek amacıyla dişlerinin arasına takılan metal parçalara gem denir. Günümüzde en çok kullanılan gem türleri şunlardır: 1- İki Halkalı Gem 2- Çubuklu Gem 3- Üç Halkalı Gem 4- Zincirli Gem

Gem Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Gem kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Atları yönlendirmek ve durdurmak için kullanılan koşum malzemesi

İkinci Anlamı: Birinin üstünde baskı kurmak, zapt etmek ve tahakküm altına almak

Gem Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Faytoncu geme asıldıkça zavallı at acıyla inliyordu.

(Gerçek anlamında kullanılmış)

2- Yıllar boyunca bana gem vurmaya ve özgürlüğümü kısıtlamaya çalıştı.

(Mecazi anlamda kullanılmış)