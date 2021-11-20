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Gelecek zaman eki nedir, kaça ayrılır ve örnekleri nelerdir? Örnek cümleleri ile gelecek zaman eki konu anlatımı

#Gelecek Zaman Eki Nedir Kaça Ayrılır Ve Örnekleri Nelerdir?#Konu Anlatımı#Örnekler
Gelecek zaman eki nedir, kaça ayrılır ve örnekleri nelerdir Örnek cümleleri ile gelecek zaman eki konu anlatımı

Türkçede zamanlar, geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zaman olmak üzere dörde ayrılır. Bir eylemin şimdi değil daha sonra yapılacağını bildiren cümlelere, gelecek zaman denir. Tüm planlar ve hayaller de geniş zaman kipleriyle anlatılır. Örneğin: ''Gelecek yaz Paris'e gideceğim.'' Bu cümlede gitmek fiiline -ecek eki getirilmiştir. Gelecek zaman eki nedir, kaça ayrılır ve örnekleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

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Gelecek zaman cümlelerine süreklilik anlamı katmak için ''etmek'' - ''olmak'' gibi yardımcı fiiller kullanılır. Örneğin: ''Dönmeni bekliyor olacağım.'' Bu cümlede beklemek fiili şimdiki zaman eklerinden biri olan -yor ekini almıştır. Olmak fiili ise gelecek zaman kipiyle çekimlenmiştir.

Gelecek Zaman Eki Nedir?

Bir eylemin gelecekte yapılacağını bildiren eklere gelecek zaman eki denir. Bu ekler -ecek ve -acak olmak üzere iki tanedir. Olumsuz cümlelerde ise bu eklerin başına -me -ma eklerinden biri getirilir.

Gelecek Zaman Ekleri Kaça Ayrılır ve Örnekleri Nelerdir?

Gelecek zaman ekleri, olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılmak üzere üç gruba ayrılır.

A- Olumlu Cümlelerde Gelecek Zaman Ekleri

1- Yarın öğleden sonra sınıf arkadaşlarımla birlikte sinemaya gideceğiz.

Fiil: Gitmek - Gideceğiz

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2- Bir gün bu söylediklerin ve yaptıkların yüzünden çok pişman olacaksın.

Fiil: Olmak - Olacaksın.

3- Ancak Kasım ayından sonra yıllık izne çıkacağım.

Fiil: Çıkmak - Çıkacağım.

4- Bugün biraz gecikebilirim çünkü iş çıkışı arabayı tamire götüreceğim.

Fiil: Götürmek - Götüreceğim.

5- Bu yaz önce Adana'ya sonra Mersin'e gideceğim.

Fiil: Gitmek - Gideceğim.

6- Oraya gittiğimde bol bol fotoğraf çekip sana göndereceğim.

Fiil: Göndermek - Göndereceğim

B- Olumsuz Cümlelerde Gelecek Zaman Kipi

Anlamca olumsuz gelecek zaman cümlelerinde -ecek - acak ekleri, -me - ma ekleriyle birlikte kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Bana sarf ettiği kötü sözlerden dolayı bir daha asla onunla konuşmayacağım.

Fiil - Konuşmak - Konuş(ma)yacağım.

2- Maalesef çok yoğun çalıştığım için bu hafta sonu sizinle doğum günü partisine gelemeeyceğim.

Fiil - Gelmek - Gele(me)yeceğim.

3- Arabam bozulduğu için sizi hastaneye ben götüremeyeceğim.

Fiil: Götürmek - Götüremeyeceğim.

4- Yaşadığım hayal kırıklıklarından sonra bir daha katiyen İstanbul'a dönmeyeceğim.

Fiil - Dönmek - Dön(me)yeceğim.

5- Gerçek ortaya çıkana kadar bu işin peşini bırakmayacağım.

Fiil - Bırakmak - Bırak(ma)yacağım.

6- Hasan, bir daha bu tür maceralara atılmayacak.

Fiil - Atılmak - Atıl(ma)yacak.

Soru Cümlelerinde Gelecek Zaman Kipi

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Gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş soru cümlelerinde -ecek, -acak eklerinden sonra -mı, -mi, -mu, -mü soru eklerinden biri getirilir. Soru ekleri kelimeden ayrı yazılır.

Örnek Cümleler:

1- Söz vermiş olmasına rağmen bizimle yarın sinemaya gelmeyecek mi?

Fiil - Gelmek - Gelmeyecek mi

2- Kiracılar önümüzdeki ay evden çıkacak mı?

Fiil - Çıkmak - Çıkacak mı

3- Böyle huysuzluk yapmaya devam edecek misin?

Fiil - Etmek - Edecek misin

Not -1-

Gelecek zamanlı soru cümlelerinde soru eki yerine ''ne zaman'' kelimesi de kullanılabilir:

Örnek:

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''Bu adam ne zaman yetişkin biri gibi davranmayı öğrenecek?''

Not-2-

Cümle içerisinde sadece fiiller değil fiilimsiler de gelecek zaman eki alabilir.

Örnekler:

1- Vaktinden önce gelecek ve bizi evde bulamayacak diye korkuyorum.

Bu cümlede ''gelecek'' ve ''bulamayacak'' kelimeleri fiilimsi olarak kullanılmıştır. Her iki fiilimsi de gelecek zaman eki almıştır.

2- Yaşamdan tat almamı sağlayacak tek bir gerekçe kalmadı.

Yukarıdaki cümle geçmiş zaman cümlesidir. Bir fiilimsi olan ''sağlayacak'' kelimesi gelecek zaman eki alarak kullanılmıştır.

 

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