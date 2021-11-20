Gelecek zaman eki nedir, kaça ayrılır ve örnekleri nelerdir? Örnek cümleleri ile gelecek zaman eki konu anlatımı

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Gelecek zaman cümlelerine süreklilik anlamı katmak için ''etmek'' - ''olmak'' gibi yardımcı fiiller kullanılır. Örneğin: ''Dönmeni bekliyor olacağım.'' Bu cümlede beklemek fiili şimdiki zaman eklerinden biri olan -yor ekini almıştır. Olmak fiili ise gelecek zaman kipiyle çekimlenmiştir.

Gelecek Zaman Eki Nedir?

Bir eylemin gelecekte yapılacağını bildiren eklere gelecek zaman eki denir. Bu ekler -ecek ve -acak olmak üzere iki tanedir. Olumsuz cümlelerde ise bu eklerin başına -me -ma eklerinden biri getirilir.

Gelecek Zaman Ekleri Kaça Ayrılır ve Örnekleri Nelerdir?

Gelecek zaman ekleri, olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılmak üzere üç gruba ayrılır.

A- Olumlu Cümlelerde Gelecek Zaman Ekleri

1- Yarın öğleden sonra sınıf arkadaşlarımla birlikte sinemaya gideceğiz.

Fiil: Gitmek - Gideceğiz

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2- Bir gün bu söylediklerin ve yaptıkların yüzünden çok pişman olacaksın.

Fiil: Olmak - Olacaksın.

3- Ancak Kasım ayından sonra yıllık izne çıkacağım.

Fiil: Çıkmak - Çıkacağım.

4- Bugün biraz gecikebilirim çünkü iş çıkışı arabayı tamire götüreceğim.

Fiil: Götürmek - Götüreceğim.

5- Bu yaz önce Adana'ya sonra Mersin'e gideceğim.

Fiil: Gitmek - Gideceğim.

6- Oraya gittiğimde bol bol fotoğraf çekip sana göndereceğim.

Fiil: Göndermek - Göndereceğim

B- Olumsuz Cümlelerde Gelecek Zaman Kipi

Anlamca olumsuz gelecek zaman cümlelerinde -ecek - acak ekleri, -me - ma ekleriyle birlikte kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Bana sarf ettiği kötü sözlerden dolayı bir daha asla onunla konuşmayacağım.

Fiil - Konuşmak - Konuş(ma)yacağım.

2- Maalesef çok yoğun çalıştığım için bu hafta sonu sizinle doğum günü partisine gelemeeyceğim.

Fiil - Gelmek - Gele(me)yeceğim.

3- Arabam bozulduğu için sizi hastaneye ben götüremeyeceğim.

Fiil: Götürmek - Götüremeyeceğim.

4- Yaşadığım hayal kırıklıklarından sonra bir daha katiyen İstanbul'a dönmeyeceğim.

Fiil - Dönmek - Dön(me)yeceğim.

5- Gerçek ortaya çıkana kadar bu işin peşini bırakmayacağım.

Fiil - Bırakmak - Bırak(ma)yacağım.

6- Hasan, bir daha bu tür maceralara atılmayacak.

Fiil - Atılmak - Atıl(ma)yacak.

Soru Cümlelerinde Gelecek Zaman Kipi

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Gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş soru cümlelerinde -ecek, -acak eklerinden sonra -mı, -mi, -mu, -mü soru eklerinden biri getirilir. Soru ekleri kelimeden ayrı yazılır.

Örnek Cümleler:

1- Söz vermiş olmasına rağmen bizimle yarın sinemaya gelmeyecek mi?

Fiil - Gelmek - Gelmeyecek mi

2- Kiracılar önümüzdeki ay evden çıkacak mı?

Fiil - Çıkmak - Çıkacak mı

3- Böyle huysuzluk yapmaya devam edecek misin?

Fiil - Etmek - Edecek misin

Not -1-

Gelecek zamanlı soru cümlelerinde soru eki yerine ''ne zaman'' kelimesi de kullanılabilir:

Örnek:

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''Bu adam ne zaman yetişkin biri gibi davranmayı öğrenecek?''

Not-2-

Cümle içerisinde sadece fiiller değil fiilimsiler de gelecek zaman eki alabilir.

Örnekler:

1- Vaktinden önce gelecek ve bizi evde bulamayacak diye korkuyorum.

Bu cümlede ''gelecek'' ve ''bulamayacak'' kelimeleri fiilimsi olarak kullanılmıştır. Her iki fiilimsi de gelecek zaman eki almıştır.

2- Yaşamdan tat almamı sağlayacak tek bir gerekçe kalmadı.

Yukarıdaki cümle geçmiş zaman cümlesidir. Bir fiilimsi olan ''sağlayacak'' kelimesi gelecek zaman eki alarak kullanılmıştır.