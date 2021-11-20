Gelecek zaman eki nedir, kaça ayrılır ve örnekleri nelerdir? Örnek cümleleri ile gelecek zaman eki konu anlatımı

Gelecek zaman cümlelerine süreklilik anlamı katmak için ''etmek'' - ''olmak'' gibi yardımcı fiiller kullanılır. Örneğin: ''Dönmeni bekliyor olacağım.'' Bu cümlede beklemek fiili şimdiki zaman eklerinden biri olan -yor ekini almıştır. Olmak fiili ise gelecek zaman kipiyle çekimlenmiştir.
Gelecek Zaman Eki Nedir?
Bir eylemin gelecekte yapılacağını bildiren eklere gelecek zaman eki denir. Bu ekler -ecek ve -acak olmak üzere iki tanedir. Olumsuz cümlelerde ise bu eklerin başına -me -ma eklerinden biri getirilir.
Gelecek Zaman Ekleri Kaça Ayrılır ve Örnekleri Nelerdir?
Gelecek zaman ekleri, olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılmak üzere üç gruba ayrılır.
A- Olumlu Cümlelerde Gelecek Zaman Ekleri
1- Yarın öğleden sonra sınıf arkadaşlarımla birlikte sinemaya gideceğiz.
Fiil: Gitmek - Gideceğiz
2- Bir gün bu söylediklerin ve yaptıkların yüzünden çok pişman olacaksın.
Fiil: Olmak - Olacaksın.
3- Ancak Kasım ayından sonra yıllık izne çıkacağım.
Fiil: Çıkmak - Çıkacağım.
4- Bugün biraz gecikebilirim çünkü iş çıkışı arabayı tamire götüreceğim.
Fiil: Götürmek - Götüreceğim.
5- Bu yaz önce Adana'ya sonra Mersin'e gideceğim.
Fiil: Gitmek - Gideceğim.
6- Oraya gittiğimde bol bol fotoğraf çekip sana göndereceğim.
Fiil: Göndermek - Göndereceğim
B- Olumsuz Cümlelerde Gelecek Zaman Kipi
Anlamca olumsuz gelecek zaman cümlelerinde -ecek - acak ekleri, -me - ma ekleriyle birlikte kullanılır.
Örnek Cümleler:
1- Bana sarf ettiği kötü sözlerden dolayı bir daha asla onunla konuşmayacağım.
Fiil - Konuşmak - Konuş(ma)yacağım.
2- Maalesef çok yoğun çalıştığım için bu hafta sonu sizinle doğum günü partisine gelemeeyceğim.
Fiil - Gelmek - Gele(me)yeceğim.
3- Arabam bozulduğu için sizi hastaneye ben götüremeyeceğim.
Fiil: Götürmek - Götüremeyeceğim.
4- Yaşadığım hayal kırıklıklarından sonra bir daha katiyen İstanbul'a dönmeyeceğim.
Fiil - Dönmek - Dön(me)yeceğim.
5- Gerçek ortaya çıkana kadar bu işin peşini bırakmayacağım.
Fiil - Bırakmak - Bırak(ma)yacağım.
6- Hasan, bir daha bu tür maceralara atılmayacak.
Fiil - Atılmak - Atıl(ma)yacak.
Soru Cümlelerinde Gelecek Zaman Kipi
Gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş soru cümlelerinde -ecek, -acak eklerinden sonra -mı, -mi, -mu, -mü soru eklerinden biri getirilir. Soru ekleri kelimeden ayrı yazılır.
Örnek Cümleler:
1- Söz vermiş olmasına rağmen bizimle yarın sinemaya gelmeyecek mi?
Fiil - Gelmek - Gelmeyecek mi
2- Kiracılar önümüzdeki ay evden çıkacak mı?
Fiil - Çıkmak - Çıkacak mı
3- Böyle huysuzluk yapmaya devam edecek misin?
Fiil - Etmek - Edecek misin
Not -1-
Gelecek zamanlı soru cümlelerinde soru eki yerine ''ne zaman'' kelimesi de kullanılabilir:
Örnek:
''Bu adam ne zaman yetişkin biri gibi davranmayı öğrenecek?''
Not-2-
Cümle içerisinde sadece fiiller değil fiilimsiler de gelecek zaman eki alabilir.
1- Vaktinden önce gelecek ve bizi evde bulamayacak diye korkuyorum.
Bu cümlede ''gelecek'' ve ''bulamayacak'' kelimeleri fiilimsi olarak kullanılmıştır. Her iki fiilimsi de gelecek zaman eki almıştır.
2- Yaşamdan tat almamı sağlayacak tek bir gerekçe kalmadı.
Yukarıdaki cümle geçmiş zaman cümlesidir. Bir fiilimsi olan ''sağlayacak'' kelimesi gelecek zaman eki alarak kullanılmıştır.