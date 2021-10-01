Gay Lussac kanunu nedir? Gay Lussac yasası ve formülü konu anlatımı

Haberin Devamı

Hacim sabit kaldığında, Gay-Law Lussac's, belirli bir miktarda gazın basıncının Kelvin sıcaklığıyla doğrudan değiştiğini iddia eder.

Gay Lussac Kanunu Nedir?

Gazların belirli bir şekli veya hacmi yoktur. Gaz durumunda, moleküller arasındaki mesafe çok büyüktür. Moleküller arasındaki çekim kuvveti ihmal edilebilir Bu gaz molekülleri, katı ve sıvıya kıyasla tuhaf bir şekilde davranır. Moleküllerin doğasını incelemek için Kanunlar formüle edildi Bu moleküller beş kanuna uyarlar ve bu nedenle Gaz Kanunları olarak adlandırılırlar. Kombine gaz yasası, Charles yasası, Gay-Lussac yasası ve Boyle yasasını birleştiren yasadır. Bu yasalar, her şeyi sabit tutan bir termodinamik değişkeni diğerine ilişkilendirir.

Gay-Lussac yasası, bir gazın (belirli bir kütleye sahip ve sabit bir hacimde tutulan) uyguladığı basıncın, gazın mutlak sıcaklığı ile doğrudan değiştiğini belirten bir gaz yasasıdır. Başka bir deyişle, bir gazın uyguladığı basınç, kütle sabit ve hacim sabit olduğunda gazın sıcaklığıyla orantılıdır. Bu yasa, Fransız kimyager Joseph Gay-Lussac tarafından 1808 yılında formüle edilmiştir. Bu gaz yasasının anlamı, bir gazın sıcaklığının artmasının basıncında nispi bir artışa neden olduğunu göstermesidir (hacmin değişmediği varsayılarak). Aynı şekilde, sıcaklığın düşürülmesi, gerilmenin orantılı olarak azalmasına izin verir.

Gay-Lussac Yasası sadece gazlar için geçerlidir. Reaktanlarda veya ürünlerde yer alan sıvı veya katıların hacimleri Gay Lussac yasasına tabi değildir. P1/T1=P2/T2 Gay-Law Lussac'ın formül olarak yazılmış halidir. Gaz, belirli bir şekli veya hacmi olmayan maddelerin bir durumudur. Katılar ve sıvılar gibi diğer madde halleri, gazlardan daha düşük yoğunluğa sahiptir. Gay-Lussac yasasının matematiksel ifadesi şu şekilde yazılabilir;

P ∝ T ; P/T = k

P gazın uyguladığı basınçtır,

T gazın mutlak sıcaklığıdır,

k bir sabittir.

Haberin Devamı

Gay Lussac Yasası ve Formülü Konu Anlatımı

Gay-Lussac yasası, gaz hacminin sabit tutulduğu ideal gaz yasasının bir çeşididir. Bir gazın basıncı, hacmi sabit tutulurken sıcaklığı ile doğru orantılıdır. P / T = sabit veya Pi / Ti = Pf / Tf Gay-Lussac yasası için standart hesaplamalardır. Gay-Lussac yasası, sabit bir hacimde tutulan sabit kütleli bir gaz için ilk basınç ve sıcaklık oranının son basınç ve sıcaklık oranına eşit olduğunu ima eder. Bu formül aşağıdaki gibi ifade edilebilir;

(P 1 /T 1 ) = (P 2 /T 2 )

P 1 başlangıç ​​basıncıdır

T 1 başlangıç ​​sıcaklığıdır

P 2 son basınçtır

T 2 son sıcaklıktır.

Haberin Devamı

Bu ifade, gaz için basınç-sıcaklık orantılılığından türetilebilir. Sabit kütleli gazlar için P ∝ T sabit hacimde tutulduğundan;

P 1 /T 1 = k (ilk basınç/ilk sıcaklık = sabit)

P 2 /T 2 = k (son basınç/ son sıcaklık = sabit)

Bu nedenle, P 1 /T 1 = P 2 /T 2 = k veya, P 1 T 2 = P 2 T 1

Gay-Lussac Yasasına Örnekler;

Basınçlı bir aerosol kutusu (bir deodorant kutusu veya sprey boya kutusu gibi) ısıtıldığında, gazların kap üzerine uyguladığı basınçta ortaya çıkan artış (Gay-Lussac yasasına göre) bir patlamaya neden olabilir. Bu nedenle birçok basınçlı kapta, kabın ateşten uzak tutulması ve serin bir ortamda saklanması gerektiğini belirten uyarı etiketleri bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Gay-Lussac yasasının bir başka örneği de düdüklü tencerelerde gözlemlenebilir. Tencere ısıtıldığında, kap içindeki buharın uyguladığı basınç artar. Kabın içindeki yüksek sıcaklık ve basınç, yiyeceğin daha hızlı pişmesine neden olur.