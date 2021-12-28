Gastronomi öğrencilerine mimari pasta dersi

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Ayvansaray Üniversitesi Gastronomi ve Aşçılık öğrencilerinin katıldığı programda Rus Şef Ksenia Foksha, pastaların modelleme süreci, kullanılan malzemeler ve yapılış tarifini örnek pasta yapımı eşliğinde anlattı.

Atölye katılımcıları, en çok beğeni toplayan mimari pastalardan Cloud, Cluster ve Heart Cake’in yapılış sürecini gözlemlerken Pasta Şefi Foksha, katılacakları uluslararası yarışmada Türk lezzetlerini tanıtacak olan gastronomi öğrencilerin yaptıkları tatlıları tadarak görüş ve önerilerini paylaştı. Atölye, yapılan pastaların tüm katılımcılar tarafından birlikte tadımıyla sona erdi.