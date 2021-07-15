Gassal nedir ve ne işe yapar? Gassal nasıl olunur ve maaşları ne kadar

Son dönemlerde özellikle gassal üzerine internetten çok fazla araştırma gerçekleştirilmektedir. Dini açıdan insanların defnedilmesi ile ilgili durumda çalışan gassal için, belli oranda maaş almakta ve belli kriterler doğrultusunda iş alımı yapılmaktadır.

Gassal Nedir?

Kelime anlamı üzerinden ölüleri yıkayan kişilere gassal denir. Türkiye'de vefat eden kişiler için İslami usullere uygun şekilde defin yapılır. Bu işlem gerekli yerlerde ve zamanlarda Cami imamı ya da gassallar tarafından gerçekleştirilmektedir. Özellikle bu mesleğin en önemli yanı, vefat eden kişilerin yakınların son kez görmeleri için hazırlanmasıdır. Müslümanlığın getirmiş olduğu usullere uygun biçimde ele alınan defin işlemi ile beraber, tüm bu süreç doğrultusunda gassal görev alır.

Gassal ne İş Yapar?

Bu konuda en merak edilen durumlar içerisinde gassalın ne iş yaptığı geliyor. Kişinin vefat etmesi ile beraber gassal bu konuda süreç sonuna kadar pek çok farklı görev üstlenir.

- En önemli görevi İslami usullere uygun olarak ölüleri yıkamaktır.

- Vefat eden kişiyi yakınları son kez görmesi için hazır hale getirmektir.

- Vücutta oluşmuş olan yaralanmaları temizler.

- Kefelenme işlemini yürütür.

Genel anlamda bu görevleri ile beraber vefat eden kişiler için gassallar büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca yapmış oldukları mesleğinin zorlukları göz önüne alındığı vakit, düşük çalışma saatlerine sahip olduklarını söylemek mümkün. Bu bağlamda ortalama haftada 8 ya da 10 saat kadar çalışırlar.

Gassal Nasıl Olunur?

Bu mesleği yapmak isteyen birçok kişi gassal nasıl olunur sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Ele alınması gereken bazı koşul ve şartları ile beraber sınavlar üzerinden gassal olunmaktadır.

- Öncelikle Kamu Personeli Seçme sınavına girmek gerekir.

- Düşük puanlar üzerinden gassal alımı yapılır ve her ilçe için bir yılda 2 kişi alım gerçekleşir.

- Bu bağlamda hızlı bir şekilde alım gerçekleştirilir.

- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel kurslar üzerinden eğitim alınması önemlidir.

- Aynı zamanda halk eğitim merkezleri bünyesinde de eğitim almak mümkün.

- Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında yapılan sınav ile beraber 100 üzerinden en az 45 almak gerekmektedir.

- Bu bağlamda yeterlilik görülen kişiler sertifikaya sahip olur ve gassal mesleğini yapmaya başlar.

Yukarıda verilen tüm kriterler mutlaka eksiksiz bir şekilde yerine getirilmelidir. Yeterli puan ve fiziki ya da Mental yeterlilik üzerinden gassal olma şansı elde edilebilmektedir. Kolay bir meslek olmamak ile beraber birçok kişinin de yapmak istediği meslekler içerisinde yer aldığını söylemek gerekir.

Gassal Maaşları Ne Kadar?

Merak edilen bir diğer konu ise gassal maaşlarına ne kadar olduğudur. Personel deneyimine bağlı olarak tecrübe üzerinden gassal maaşları değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda 4000 ila 5000 TL arasında değişkenlik gösterdiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda kadro, hizmet yılları, derecesi ve deneyimler üzerinden farklı maaşlar ortaya çıkmaktadır.

Herkes Gassal Olabilir mi?

Kolay bir meslek olmaması ile beraber gerekli koşul ve şartları sağlayan herkes gassal olabilir. Özellikler Kamu Personel Seçme Sınavı üzerinden en kolay alım yapan meslekler içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında eğitim almak ve bu doğrultuda sınav olmak da yine kriterleri içerisinde yer alıyor.