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Galatasaray Lisesi’nin özel günü 

#Galatasaray Lisesi#Mezuniyet Töreni#Berat Töreni
Galatasaray Lisesi’nin özel günü
Beyazıt Şenbük

Galatasaray Lisesi’nin  1971 döneminin 50’nci yıl ve 1946 mezunlarının 75’inci yıl madalya ve berat töreni Tevfik Fikret Salonu’nda yapıldı. Özhan Canaydın Spor Ödülleri de sahiplerini bulduğu törende, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, 75’inci yıl mezunlarını temsilen Can Kıraç ve 50’nci yılı temsilen Bünyat Balaban’ın konuşmalarını yaparken Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını video konferansla yaptı. Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas da katıldı. 

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Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, “Çok heyecanlıyım bugün burada olmak büyük gurur. Vakfa sahip çıkmak lazım çünkü bu vakıf sizlerden sonraki nesillere de hizmet verecek ve bu vakıf sayesinde bu yapı Türkiye’nin en iyisi olmaya devam edecek” dedi.

BİNE YAKIN ÇOCUĞA BURS
Galatasaray Eğitim Vakfı’nın bugüne kadar 320 milyon dolar eğitim kurumlarına yatırım yaptığını söyleyen Kıraç şöyle konuştu: “Eğitim kurumları dediğim Galatasaray İlkokulu, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi. Ve bu büyük rakamın toplanmasında hakikaten Galatasaray’da büyük bir kısım çok bonkör davranmış ve  bütün imkanlarını kullanarak bu yapıyı bugünlere getirdi. Galatasaray Eğitim Vakfı’nın bugün itibarıyla toplam 93 milyon lirası var ve bu parayla aşağı yukarı her sene bine yakın çocuk okutuyor. Bina yakın çocuğun bursunu veriyor. Bu konu oldukça mühim bir hadise ve Galatasaray Eğitim Vakfı da kendisini bu yapıya uydurmaya çalışıyor.”

75’İNCİ YILDA TEK MADALYA 
Galatasaray Lisesi’nden mezuniyetinin üzerinden 75 yıl geçen 94 yaşındaki Can Kıraç madalyasını kardeşi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç’tan aldı. Kendisiyle aynı dönem mezun olan arkadaşlarından sadece kendisinin hayatta kaldığını belirten Can Kıraç kürsüde göz yaşlarını tutamadı. Can Kıraç; “1946-2021 yılları benim hayat hikayem. Başkanlarıma bana verdikleri madalya için teşekkür ediyorum. 75’inci Mezuniyet Yılı Töreni’nde bir konuşma yapacağım söylendi. Beraberinde arkadaşlarımdan hatırladıklarımı sordular. Bu uyarı o an çok normal geldi. Sonrasında mezun olduğum 147 arkadaşımdan 146’sının hayatını kaybettiğini öğrendim. Son arkadaşımı da iki ay önce kaybettim. Bu benim için çok büyük bir gurur ama bunu bir hüzünle yaşamayalım. Dolayısıyla bir yaşam yarışı haline geldiğini görerek bir önerim var sayın başkanlardan değerlendirmelerini rica ediyorum; 25 yıl töreninin düzenlenmesi o öğrenciler için çok faydalı olabilir.”

FENERBAHÇELİ SPORCUYA ÖDÜL 
Her yıl düzenlenen Özhan Canaydın Spor Ödülleri’nde En Başarılı Amatör Sporcu Ödülü, 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası’nda hafif kilo ümit kadınlar iki çifte kategorisinde altın madalya kazanan Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Mervenur Uslu’ya verildi. Diğer Spor Kulüpleri En Başarılı Amatör Sporcusu ödülü ise Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncusu Elis Özbay’ın oldu.

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#Galatasaray Lisesi#Mezuniyet Töreni#Berat Töreni

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