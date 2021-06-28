Galatasaray İlkokulu kazananları belli oldu 

Kura, 28 Haziran Pazartesi saat 11.00'de, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Onur Zengin, İstanbul 39’uncu Noterliği Başkatibesi Şengül Tatar, Galatasaray Lisesi Müdür Yardımcısı Sabriye Açıkalın ve Galatasaray İlkokul Müdürü Ferda Önengüt Yapar’ın katılımıyla Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda piyango yöntemiyle çekildi. Salgın kapsamında alınan önlemler doğrulusunda kura çekilişine veliler katılmadı. Çekiliş, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.

ŞİMDİDEN KUTLUYORUM

Ferda Önengüt Yapar, açılışta yaptığı konuşmada: “2021-2022 eğitim-öğretim yılında Galatasaray İlkokulu’nda okuyacak olan 50 şanslı öğrencimizin kurası için bir araya geldik. Bu mutlu günde kuraya katılan tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Çocuklarımızın, uzun bir pandemi süresinden sonra önümüzdeki eğitim-öğretim yılında aktif bir eğitim hayatına geçeceğini umuyoruz, onları sevgiyle kucaklayacağız. Böyle bir camianın parçası olacakları için, Galatasaraylı olmanın gurunu taşıyacakları için şimdiden hepsini kutluyorum. Katılan tüm öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

Kazananlar listesi gün içinde www.gsi.gsu.edu.tr ve www.gsl.gsu.edu.tr sitelerinde yayınlanacak. Kurayla belirlenen öğrenciler, 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında kayıt beyanında bulunacak. Kazananların randevu alıp ön kayda giderek beyanda bulunması zorunlu, 1 Temmuz saat 16.00’ya kadar beyanda bulunmayan öğrencilerin, kayıt hakları düşecek. Eksik kalan kontenjan olduğu takdirde 2 Temmuz’da aynı sistemle tekrar çekiliş yapılacak.