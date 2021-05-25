Füzyon nedir? Nükleer füzyon nasıl yapılır

Füzyon teknolojisi, yüksek enerji verimliliği, düşük nükleer atık oluşumu ve hava kirliliği içermeyen özelliklere sahiptir. Bu, yıldızlara güç veren ve geleneksel enerji kaynaklarına bir alternatif sunabilen bir kaynaktır.

Füzyon Nedir?

Füzyon, iki hafif atomun daha ağır bir atom oluşturmak için birbirine bağlandığı veya kaynaştığı zaman meydana gelir. Yeni atomun toplam kütlesi, onu oluşturan ikisininkinden daha azdır. Albert Einstein'ın ünlü "E = mc 2 " denkleminde açıklandığı gibi "kayıp" kütle enerji olarak verilir.

İki atomun çekirdeklerinin, aynı yüke sahip olmalarına neden olan birbirlerinden hoşnutsuzluğun üstesinden gelebilmeleri için yüksek sıcaklık ve basınçlara ihtiyaç vardır. Sıcaklıklar, güneşin çekirdeğinde bulunanların yaklaşık altı katına ulaşmalıdır. Bu ısıda, hidrojen artık bir gaz değil, bir plazmadır, elektronların atomlarından sıyrıldığı, son derece yüksek enerjili bir madde halidir.

Füzyon, evrendeki yıldızlar için baskın enerji kaynağıdır. Aynı zamanda Dünya üzerinde potansiyel bir enerji kaynağıdır. Kasıtlı olarak kontrolsüz bir zincirleme reaksiyona girdiğinde, hidrojen bombasını çalıştırır. Füzyon aynı zamanda el sanatlarını uzayda güçlendirmek için bir olasılık olarak değerlendirilmektedir.

Nükleer Füzyon Nasıl Yapılır?

Nükleer füzyon, evrendeki en basit ve yine de en güçlü fiziksel süreçlerden biridir. Çok heyecanlı, çok sıcak, çok enerjik iki atom birbiriyle çarpışır ve bir atoma dönüşür. Bu kalan birkaç atom altı parçacığı ve kalan enerjiyi serbest bırakır.

Büyük Patlamadan sonra, tüm evren, çok küçük atom altı parçacıklardan oluşan son derece sıcak, son derece enerjik bir çorbaydı. Fakat atomlar bu noktada mevcut olmadığından, onlara henüz atom altı parçacıklar demek pek adil değildi. Sonunda, bu küçük parçacıklar birbirlerini çekmeye ve kuarkları maddenin temel yapı taşları olan elektronlara, nötronlara ve protonlara dönüştürmeye başladılar. Evrenin sıcak, yoğun çorbası genişledikçe soğumaya ve kıvrılmaya başladı ve küçük hidrojen gazı yığınları oluşturdu.

Bir süre evren, en basit element olan hidrojenden başka bir şey değildi. Ancak yerçekimi yavaş yavaş bu gaz bulutlarından bazılarını birbirine yaklaştırmaya başladı ve etrafta dolaşan hidrojen atomları, gittikçe yoğunlaşan ve giderek daha sıcak olan ortamlarında daha fazla enerji kazandıkça, birbirleriyle kaynaşarak ikinci en hafif olan helyumu oluşturmaya başladılar.

Bu gaz bulutlarının çoğu, tıpkı güneşimiz gibi yıldızlara dönüştü. Yıldızların yoğun çekirdeklerinde, hidrojen ve helyum, daha ağır ve daha ağır elementler oluşturana kadar kaynaşmaya devam etti.