Future Perfect Continuous Tense (İngilizce gelecek zamanda devamlılık) örnekli ve alıştırmalı konu anlatımı

Future perfect continuous tensenin ardından öğrenecek olduğumuz future perfect continuous tense ile “yapmakta olacağım, ediyor olacağım, yapıyor olacağım ve etmekte olacağım” anlamları sağlanmış olur. Bu dersimizde kısaca future perfect continuous tense ile kurulan olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin yapısını inceledikten sonra, birçok örnek ve alıştırmayı birlikte inceleyeceğiz.

Future Perfect Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Cümleye öncelikle özne ile başlanır. Öznenin ardından yardımcı fiilin past hali ve to be fiilinin 3. Şekli gelir. Ardından fiil ve “ing” takısı gelir ve cümler yer zarfı, zaman zarfı ile bitirilir. Örnek vermek gerekirse; I will have been working in the Office cümlesini inceleyelim. Özne olarak “I” kullanılmış. . Future perfect continuous tense için yardımcı fiil olan will fiilinin past hali olan “will have” kullanılmış ve “to be” fiilinin 3. Şekli olan “been” kullanılmış. Ardından fiile “ing” takısı getirilerek cümle devam etirilmiş. Olumsuz cümlelerde yardımcı fiilin hemen yanına not gelir. Yani “will not have been “ kullanılır. Soru cümlelerinde ise Will ile özne yer değiştirir. Şimdi örnekleri inceleyelim.

Future Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri

l Ayşe will have been stuying in the classroom. (Ayşe sınıfta okuyacak.)

l He will’not have been waiting. (O beklemeyecek.)

l Next october, I will have been working for two years. (Önümüzdeki ekimde iki yıldır çalışıyor olacağım.)

l Tomorrow I will have delivering the Project. (Yarın projeyi teslim etmiş olacağım)

l I'll be studying all day. (Bütün gün ders çalışmakta olacağım.)

l From today you will be learning tennis every week. (Bugünden itibaren her hafta tennis öğreniyor olacaksın.)

l She'll be eating the new food for a year. (Bir yıldır yeni mamayı yiyor olacak.)

l They'll be reading this book for a week. (Bir hafta boyunca bu kitabı okuyor olacaklar.)

l We'll be waiting for you for hours. (Saatler boyunca seni bekliyor olacağız.)

Future Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

l Won't be working for two days. (İki gündür çalışmıyor olacak.)

l I won't be waiting for you all day. (Tüm gün seni bekliyor olmayacağım.)

l Carol won't be fixing the car in the garage this week. (Carol bu hafta arabayı garajda tamir ediyor olmayacak.)

l Unfortunately, I will not be taking all the classes at school this year. (Bu yıl okulda tüm dersleri alıyor olmayacağım maalesef.)

l They won't be waiting for the phone for an hour. (Bir saat boyunca telefon bekliyor olmayacaklar.)

l Your whole life won't be loving you. (Tüm hayatın noyunca seni seviyor olmayacak.)

Future Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri

l Will you be completing your homework tomorrow? (Yarın ödevi tamamlıyor olacak mısın?)

l Will they be waiting for me for two hours? (İki saat beni bekliyor olacaklar mı?)

l Will you be studying English? (İngilizce çalışıyor olacak mısınız?)

l Will it be running all afternoon? (Bütün öğleden sonra çalışacak mı?)

l Will you be fixing the car today? (Bugün arabayı tamir ediyor olacak mısın?)

l Will I be playing in the office all day? (Bütün gün ofiste oynayacak mıyım?)