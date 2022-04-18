Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Fukaha Ne Demek, Ne Anlama Gelir? İslamda Fukaha Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Fukaha Ne Demek, Ne Anlama Gelir İslamda Fukaha Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İslamiyet üzerinden anlamı bulunması ile beraber, en çok merak edilen sözcükler içerisinde fukaha kelimesi geliyor. Peki fukaha ne demek, ne anlama gelir? İslam'da Fukaha kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

 Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan fukaha kelimesi, İslami bir anlam üzerinden değerlendirilir. Aynı zamanda Türkiye'de kullanılmasa bile Arapçada günlük yaşamda değerlendirilen bir kelimedir. 

 Fukaha Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 İki değişik biçimde ele alınması ile beraber fukaha kelimesi Türkçe üzerinden ifade edilir. 

 - Fıkıh alimleri

 - Fıkıh ilminde söz sahibi olan kimseler 

 Bu şekilde doğrudan kişiye ithaf edilen anlamı ile beraber fıkıh eşliğinde bir anlama sahiptir. Bu yönüyle İslami açıdan öne çıkan ve önemli bir kelime olan sözcükler içerisinde yer alır. 

 İslam’da Fukaha Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 İslamiyet açısından fukaha kelimesi önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu üzerinden de sahip olduğu anlam ile beraber öne çıkar. Bu doğrultuda ‘fıkıh alimleri’ üzerinden bir anlama sahiptir. Fıkıh kelimesi ise Türkçe üzerinden İslam hukuku şeklinde değerlendirilir. 

Haberin Devamı

 Yani bu doğrultuda İslam Hukuku hakkında engin bilgiye sahip ilim irfan sahibi kişiler olarak öne çıkar. Böylece İslam hukukunun gerekli durumlarda değerlendiren, kullanan ve bunu Müslümanlara öğreten kişi ya da kişiler olarak da anlatmak mümkün. Tek başına ya da cümle içerisinde taşımış olduğu bu anlam ile beraber fukaha kelimesi kullanabilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen

BAKMADAN GEÇME!

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen