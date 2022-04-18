Fukaha Ne Demek, Ne Anlama Gelir? İslamda Fukaha Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan fukaha kelimesi, İslami bir anlam üzerinden değerlendirilir. Aynı zamanda Türkiye'de kullanılmasa bile Arapçada günlük yaşamda değerlendirilen bir kelimedir.

Fukaha Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İki değişik biçimde ele alınması ile beraber fukaha kelimesi Türkçe üzerinden ifade edilir.

- Fıkıh alimleri

- Fıkıh ilminde söz sahibi olan kimseler

Bu şekilde doğrudan kişiye ithaf edilen anlamı ile beraber fıkıh eşliğinde bir anlama sahiptir. Bu yönüyle İslami açıdan öne çıkan ve önemli bir kelime olan sözcükler içerisinde yer alır.

İslam’da Fukaha Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

İslamiyet açısından fukaha kelimesi önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu üzerinden de sahip olduğu anlam ile beraber öne çıkar. Bu doğrultuda ‘fıkıh alimleri’ üzerinden bir anlama sahiptir. Fıkıh kelimesi ise Türkçe üzerinden İslam hukuku şeklinde değerlendirilir.

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Yani bu doğrultuda İslam Hukuku hakkında engin bilgiye sahip ilim irfan sahibi kişiler olarak öne çıkar. Böylece İslam hukukunun gerekli durumlarda değerlendiren, kullanan ve bunu Müslümanlara öğreten kişi ya da kişiler olarak da anlatmak mümkün. Tek başına ya da cümle içerisinde taşımış olduğu bu anlam ile beraber fukaha kelimesi kullanabilir.