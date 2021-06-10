Frp Nedir? Fantastik Rol Yapma Oyunları Nelerdir?

Fantasy Role Play (FRP) terimi, katılımcıların kendilerini bir karakterin yerine koydukları, karakterin bakış açısını ve yeteneklerini benimsedikleri, belirli bir etkileşim ve macera dönemi için motivasyonlarını, hedeflerini üstlendikleri herhangi bir rekreasyonel etkinliği tanımlar.

FRP Nedir?

Çevrimiçi ve Çevrim dışı oyunlar fantezi dünyalarının farklı eğlence amaçlı tahsisatlarını sağlar. Ancak bunların tamamı "Masa Üstü" olarak tanımlanan FRP'lerden üretilir. Masaüstü FRP'de bir grup oyuncu, belirli bir dünyada ortaya çıkan bir senaryoyu anlatmak ve canlandırmak için bir oyun ustasının (GM) etrafında toplanır.

Oyuncular, neyi yapıp yapamayacaklarını belirleyen belirli becerilere, yeteneklere veya güçlere sahip karakterleri somutlaştırır. Atanan göreve ve üstesinden gelinmesi gereken engellere bağlı olarak, oyuncular hangi yolu veya eylemi seçeceklerini seçmek gibi kararlar vermeli ve ardından sonuçları simüle etmelidir. Eylemler, özellikle savaşlar, karmaşık kurallara göre zar atılarak kararlaştırılır.

FRP oyunlar, artık fantezi türüyle güçlü bir şekilde ilişkilendirilmesine rağmen, kökleri aslında savaş oyunlarında, yani büyük masa üstü "hikayelerle" yayılan minyatür ordularla savaşılan tarihsel veya alternatif savaşların simülasyonlarında yatıyor. 1960'ların ortalarında, Tolkien'in kurucu eseri Yüzüklerin Efendisi'nden derinden etkilenen bazı hayranlar, büyülü bir dünyaya dalma deneyimlerini genişletmek istedi.

Tüm bir orduyu somutlaştırmaktan tek bir karakteri somutlaştırmaya geçmek için çok önemli bir karar verdiler, bu da sonucu daha kişisel hale getirdi. Aynı zamanda, yeniden yaratılacak bağlam, yaratıkları, şehirleri, silahları ve daha fazlasını anlatan sayısız resimli kılavuzda tam olarak tasvir edilmesi gereken hayali dünyalara doğru kaydı.

Son olarak, Canlı Aksiyon Rol Oynama (LARP) RPG yani FRP, uygulamasının bir başka yönüdür. 1980'lerde doğdu, 1990'lara kadar pek başarılı olmadı. Bu yinelemede, katılımcılar kostümlü bir hafta sonu boyunca, oyuncular için ayrılmış bir açık alanda karakterlerini fiziksel olarak enkarne ediyorlar. Diğer türlerde ve alt türlerde ortaçağ fantastik dünyalarında yer alan ve genellikle oldukça senkretik olan oyunlardır. 1977 ve 1978'de meydana gelen kritik gelişmelerle 1974'te çıktı ve bugüne kadar oldukça popüler olmaya devam ediyor.

Fantastik Rol Yapma Oyunları Nelerdir?

Yirmi, hatta on yıl önce bir rol yapma oyunu belirlemek kolaydı. Hikaye, karakter ilerlemesi ve keşfe odaklanmış olmaları, onları sektöre hakim olan platformculardan ve aksiyon başlıklarından kolayca ayırt edilebilir hale getirdi. FRP'ler;

Kurgusal bir evrende geçer. Gerçek dünyadaki konumlara, olaylara ve kişilere atıfta bulunmadan oyunlar olsa da tamamen fantastiktir.

Tanrılar, cüceler, elfler gibi efsanevi varlıklara yer verilir,

Büyüler, eşyalar ve mekanizmalar vardır,

Efsanevi varlıklar veya doğaüstü formlar ya olay örgüsünün merkezinde ya da evrenin önemli bir parçasıdır.

Hikaye döngüsünde en iyi oyunu belirlemenin ana unsurları;

Keşifler,

Karakterlerin gelişimi,

Hikayenin bütünü,

Savaşlar,

Son olarak oyunun yarattığı etkidir.

FRP oyunlara örnekler;

Greedfall

Monster Hunter Generatıons

Legend Of Grımrock 2

Torment: Tıdes Of Numenera

Castlevanıa: Symphony Of The Nıght

Arx Fatalıs

Arcanum: Of Steamworks And Magıck Obscura

Pıllars Of Eternıty

Planescape Torment

Icewınd Dale 2

Son zamanların en popüler MMORPG (FRP) oyunları;

League of Legends

Legends Online

Black Desert Online

Aion Online

Terra Online

Phoenix Dynasty 2

World of Warcraft

Metin 2

Knight Online

Sikroad Online

Dota 2

Forsaken World