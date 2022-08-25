Frekans Ayarlama 2024 - Yeni Uydu Türksat 4A Frekans Ayarları Nasıl Yapılır

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Türkiye Türksat 4A uydusuna geçmeden önce bilindiği gibi Türksat 2A frekansını kullanmaktaydı. Türksat 4A frekansı 2A'ya göre daha hızlı, ömrü daha uzun ve daha gelişmiş frekans ağına sahiptir. Türksat 4A frekansının en büyük avantajı ortalama bir televizyon markasına sahip kişilerin bile HD yayın izleyebilmesidir. Buradan kalite artışının söz konusu olduğunu anlamaktayız.

Frekans ayarlama nasıl yapılır?

Uydu için frekans ayarlama işlemleri şu şekilde yapılmaktadır.

Öncelikle uydu alıcınızı açınız. Kurulum ya da ayarlar menüsüne giriniz.

Tek kanal arama menüsüne giriş yapınız

"Uydu" bölümünde "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçimlerini gerçekleştiriniz.

"Şebeke Arama" kısmını açık olarak seçiniz.

Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni Uydu Türksat 4A Frekans Ayarları Nasıl Yapılır?

Frekans ayarlama demek kullanılacak uydu ağına göre kanal listesini yeniden kurmak demektir. Bu kurulum yani frekans ayarlama uyduya göre yapılmazsa televizyon kanalları izlenememektedir. Bu sebepten dolayı 2022 senesine ait yeni uydu Türksat 4A frekansının nasıl ayarlanacağı oldukça önemlidir.

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Türksat 4A ile televizyon alanına yenilikler gelmiştir. Bu yenilikler arasında hızlı bir yayın akışı, kaliteli bir görüntü ve kullanım ömrü uzun bir uydu ağı gelmektedir. Televizyon şirketleri Türksat 4A frekansı üzerinden HD yayın yapmak isteyebilir. Bu durumda televizyon şirketleri sertifika almalıdır.

HD yayın olmak üzere Türksat 4A uydusuna yeni eklenen kanalların sayısını bildirmek gerekirse 500 adedi aştığı söylenebilir. İzleyiciler için bu yayınlar 1080p kalitede ve yüksek çözünürlükte izlenebilmektedir. Bilindiği gibi daha öncesinde aylık ücretler ile HD yayınlar sunulmaktaydı. Türksat 4A sayesinde artık herkes aylık ücret ödemeden HD yayın izleyebilir.

Türksat 4A otomatik frekans ayarı için frekans bilgileri şöyledir;

Frekans: 11747 MHz, Polarizasyon: Yatay -H – (Horizontal), Sembol oranı (Symbol Rate): 27500 Ksymb FEC: 5/6

Frekans: 11844 MHz, Polarizasyon: Dikey – V – (Vertical), Sembol oranı (Symbol Rate): 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A frekans listesinde yer alan ve dikkat çeken kanallardan bazılarının isimleri ise şöyledir;

DİGİTURK HD PAKET

CİNE 5 PAKET

NTV BATI PAKETİ

TURKSAT MPEG4 PAKETİ (BATI)

DOĞAN TV HOLDİNG PAKET 7

TRT HD PAKET

STV BATI PAKET

Türksat KIBRIS PAKET 1

MEB İLETİŞİM

Türksat ALMANYA PAKET (BATI)

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Türksat İSTANBUL PAKET 1 (BATI)

KANALTÜRK DOGU PAKET

KANAL A HD PAKET

HABERTURK-BLOOMBERG HT (BATI PAKET)

STAR MEDYA PAKET

Yukarıda sayılan paketler Türksat 4A frekans kanal listesinde yer alan sadece bazı kanal paketleridir. Bunlar ve daha fazlası Türksat 4A frekans kanal listesi içerisindedir.

Türksat 4A frekans ayarlarını yapabilmek için Türksat güncelleme sisteminde TV kanallarının frekans bilgilerini ayrı ayrı girmenize gerek yoktur. Türksat 4A frekans ayarları için Türksat otomatik arama frekansını uydu alıcısına girmeniz gerekmektedir. Bu alandan şebeke arama (Network Search) açık seçilmelidir.

Kanal arama yapılması için güncel kanal listesinin uydu alıcınıza yüklenmesi yeterli olacaktır. Bu durumun haricinde bir olumsuzluk yaşandığında ise kanallar manuel olarak da eklenebilmektedir. İşte yukarıda verdiğimiz Türksat 4A frekans bilgileri kanalları manuel olarak eklemenize yardımcı olacaktır.

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Manuel olarak girmeniz gereken uydu alıcısının kurulum ya da ayarlar alanından tek kanal arama alt menüsünden uydu kısmında bulunan Türksat 42° E” ve Türksat Ankara Paket parametreleridir. Şebeke aramanın açık seçilmesi oldukça önemlidir. Otomatik tarama yapılır. Bu otomatik tarama sonucunda da güncel kanal bilgileri uyduya eklenmiş olur. Türksat 4A frekans ayarları ister manuel olsun ister otomatik olsun en basit haliyle bu anlatıldığı şekilde yapılabilir.