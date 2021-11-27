Fransızca İyi Geceler Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Fransızca İyi Geceler Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Roma İmparatorluğu dili olan Latincenin devamı dillerden biri olan Fransızca, yirmi dokuz ülkede resmi dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Fransızca, bazı verilere göre İngilizce ve Almancadan sonra en sık konuşulan üçüncü dildir.

Fransızca İyi Geceler Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

Fransızca ''iyi geceler'' cümlesine karşılık gelen cümle ''bonne nuit'' cümlesidir ve ''bon-Nui'' şeklinde telaffuz edilir.

Örnek Cümleler

Bonne nuit, tous les deux. (İkinize de iyi geceler.)

Meilleure soirée! (Hoşça kal, iyi geceler)

Puis-je dire bonne nuit au petit? (Çocuğa iyi geceler diyebilir miyim?)

Dis bonne nuit à ton amie. (Arkadaşına da iyi geceler.)

Fransızca Günlük Kullanılan Kelimeler ve Cümleler

Bonjour. (Merhaba, günaydın)

Bonsoir. (İyi akşamlar)

S’ilvousplait. (Lütfen)

Excusez-moi. (Afedersiniz)

D’accord. (Tamam)

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Soyez la Bienvenue.( Hoşgeldiniz.)

Je ne comprends pas.( Anlamıyorum.)

Comment – allez -vous?( Nasılsınız?)