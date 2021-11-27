Fransızca Cümleler Ve Kelimeler - Günlük Yaşantıda En Çok Kullanılan Diyaloglar

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Fransızca dilinde ilk olarak kelime ve cümle öğrenimine ağırlık vermek isteyenler olabilmektedir. Bunu yaparken de pek çok insan Fransızca öğrenmeye günlük yaşantıda en çok kullanılan diyalogları öğrenme yoluna gitmektedir.

Fransızca Cümleler ve Kelimeler

Türkçe Fransızca Yazılışı Okunuşu

Hayır. Non. No.

Evet. Oui. Vıy.

Teşekkür ederim. Merci. Mersi.

Günaydın. Bonjour. Bonjur.

Merhaba. Bonjour. Bonjur.

Tünaydın. Bonjour. Bonjur.

İyi günler. Bonjour. Bonjur.

İyi akşamlar. Bonsoir. Bonsuar.

İyi geceler. Bonne nuit. Bonnüi.

Sağolun, iyiyim. Bien, merci. Bien, mersi.

Bir şey değil. De rien. Dörien.

Bey. Monsieur. Mösyö.

Hanım. Madame. Madam.

Affedersiniz. Excusez-moi. Eksküze mua.

Lütfen. S’il vous plait. Silvuple.

Yardım edin. Aidez-moi. Ede mua.

Sabah. Matin. Maten.

Tamam. D’accord. Dakkor.

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Kayboldum. Je suis perdu. Jösüi perdu.

Yarın. Demain. Dömen.

Bilmiyorum. Je ne sais pas. Jönö sepa.

Biliyorum. Je sais. Jö se.

Önemli. C’est important. Se emportan.

Güle güle. Au revoir. Orövuar.

Anlıyorum. Je comprends. Jö kompran.

Dün. Hier. İer.

Bugün. Aujourd’hui. Ojurdui.

Acele. C’est urgent. Se ürjan.

İmdat. Au secours. Osökur.

Anlamıyorum. Je ne comprends pas. Jönö kompran pa.

Hoşgeldiniz. Soyez la Bienvenue. Suaye la bienvönü.

İstiyorum. Je veux. Jö vö.

İstemiyorum. Je ne veux pas. Jönö vöpa..

Akşam. Soir. Suar.

Öğle. Midi. Midi.

Orada. Là - bas. Laba.

Gece. Nuit. Nüi.

Günlük Yaşantıda En Çok Kullanılan Diyaloglar

Günlük yaşantıda bazı Türkçe diyaloglar vardır ki günlük yaşantıda çok sık yapılırlar. Aynı şekilde Fransızca dilinde de günlük yaşantının içinde çok kullanımı söz konusu olan diyalogların varlığı söz konusudur. Bu diyaloglara bazı örnekler verilmesi Fransızca öğrenmek isteyen bireylere yol gösterici olabilir. İşte günlük yaşantıda en çok kullanımı söz konusu olan diyaloglar:

Fransızca Türkçe

Bonjour comment vas-tu? Merhaba nasılsın?

Bonjour je vais bien merci comment allez vous? Merhaba iyiyim teşekkür ederim sen nasılsın?

Quel est ton nom? Senin adın ne?

Comment était ta journée? Günün nasıldı?

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j'ai passé une très bonne journée aujourd'hui. Bugün çok güzel bir gün geçirdim.

Où allez-vous? Nereye gidiyorsun.

Je vais au travail. İşe gidiyorum.

Je vais à l'école Okula gidiyorum.

D'où viens-tu? Sen nerelisin?

Je suis suédois Ben İsveçten geldim.

D'où viens-tu? Sen nereden geldin?

Je suis venu de l'étranger. Ben yurt dışından geldim.

Quand allez-vous aller? Ne zaman gideceksin?

J'irai demain. Yarın gideceğim.

Quel jour sommes-nous? Bu gün günlerden ne?

Aujourd'hui, c'est mardi. Bu gün salı.

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Quelle heure est-il? Saat kaç?

Il est neuf heures et demi . Saat dokuz buçuk.

Que fais tu aujourd'hui? Bu gün ne yapıyorsun?

Je dois aller travailler aujourd'hui. Bu gün işe gitmem gerekiyor.

Quel âge as-tu? Sen kaç yaşındasın?

J'ai vingt cinq ans. Yirmi beş yaşındayım?

Ravi de vous rencontrer. Seninle tanıştığıma memnun oldum.

s'il te plait ça n'a pas d'importance. Rica ederim önemli değil.

Merci de votre aide. Yardımınız için teşekkürler.

Quel est le prix? Fiyatı ne kadar?

Qu'est-ce que tu penses? Ne düşünüyorsun?

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Comment puis-je aider? Nasıl yardımcı olabilirim?

Je n'ai pas le temps. Zamanım yok.

Je suis en retard. Geç kaldım.