Forget 2. Ve 3. Hali Nedir? Forget Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Omit, unleam ve pass the sponge over kelimeleri de unutmak anlamına gelir. Bu sözcükler cümle içerisinde forget kelimesinin yerine kullanılabilir.

Forget 2. ve 3. Hali Nedir?

Forget 2. Hali - I ''Forgot'' - Unuttum



3. Hali - I ''Forgotten'' - Unutmuşum

Forget Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İkinci Hali ile Örnek Cümleler

1- I forgot all the fights between us.

Aramızda geçen tüm kavgaları unuttum.

2- So many words got in the way that I forgot what to say.

Araya o kadar çok laf girdi ki ne diyeceğimi unuttum.

3- Did you really forgot the promises you made to me?

Bana verdiğin sözleri unuttun mu gerçekten?

Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

1- I forgotten to call my mom when I got home.

Eve dönünce annemi aramam gerektiğini unutmuşum.

Haberin Devamı

2- She forgotten to set the alarm before going to bed at night.

Gece yatmadan evvel alarmı kurmayı unutmuş.

3- I forgot my house keys at my friend's house.

Evin anahtarlarını arkadaşımın evinde unutmuşum.