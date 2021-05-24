Fonetik ne demek? Fonetik alfabe nedir

Fonetik kelimesi ve fonetik alfabe kelime grubu çoğu insanın, daha önce defalarca işitmiş olduğu kelimeler arasında yer alır. Birçok kişi fonetik sözcüğünün kelime anlamından haberdar olabilse dahi tama olarak ne anlama geldiğini bilmemektedir. Fonetik alfabe tanımını doğru şekilde yapabilen daha az sayıda insan vardır. Bu yazımızda fonetik kelimesi ve fonetik alfabe ile ilgili detayları inceleyeceğiz.

Fonetik Nedir?

Fonetik kelimesinin anlamı için öncelikle Türk Dil Kurumu Sözlüğünü inceleyelim. Fonetik kelimesi TDK’de;

Ses bilgisi

Seslerin tüm ayrıntısı ve özellikleriyle göstermekte olan, sesçil

Ses bilimi

Fonoloji

Konuşma ve ses etüdü olarak tanımlanmaktadır.

Fonetik kelimesi Yunancadan türetilen bir kelimedir. Aslına bakılırsa günümüzde kullanılan birçok kavram Yunan diline ait olabilmektedir. Filozofların Yunanistan’da yoğun olarak yaşamasıyla bu sözcükler zaman içinde Avrupa’ya yayılmıştır. Fonetik kelimesi Yunanca diline İngilizce dillinde yer alan phone kelimesinden gelmiştir. Duyulan, işitilen ses olarak anlam ifade eden phonetikos sözcüğünden türeyen bir kelimedir. Kendi içindeki anlamı; akustik bilim, tıp, sinir bilim, modern bilim, biyoloji gibi bilimlerle ilişkisine göre farklılaşabilmektedir.

Fonetik Alfabe Nedir?

Seslerin kağıt üzerinde gösterilmesi amacıyla oluşturulan standart bir alfabeye verilen isimdir. Bütün dillerdeki konuşma seslerinin örnek şeklinde oluşturulmuş olan simgeler ve işaretler sistemidir. Dillerde yer alan kelimelerin doğru şekilde telaffuz edilebilmesini sağlamak, keyfi ve tutarsız yazılımlar ile çok sayıdaki yazı çeviri sisteminin meydana getirdiği karışıklıkları önlemek gayesi ile kurulmuş olan alfabedir.

Fonetik alfabede Latince kelimeler kullanılır. Bunun yanı sıra Yunan alfabesi gibi farklı alfabelerden de harf alır. Fonetik alfabeyi bir başka şekilde tanımlayacak olursak bir kelime ya da kelime gruplarını kodlarken kullanılan alfabedir. Çok sayıda uluslararası firmalar kendilerine firma ismi seçerken, fonetik alfabeyi dikkate alarak isim seçer. Böylelikle Latince olan kelimelerden köken alan ülkelerde bir telaffuz sorunu yaşanmamaktadır.