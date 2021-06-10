Fmea Nedir, Açılımı Nedir? Hata Türlerinin Etki Analizi Nasıl Yapılır?

FMEA pek çok kişinin pek de hakim olmadığı bir konu olarak karşımıza çıkmakta olup bir mühendislik terimi olarak kullanılmaktadır.

FMEA Nedir?

FMEA, olası durumdaki riskleri önceden tahmin ederek hataları önlemeye yönelik olarak güçlü bir analiz tekniğidir. Kısaca bir risk analizi de denebilir. Sistemde meydana gelebilecek olan potansiyel hata türlerini analiz etmek amacıyla hataları olasılıklarına ve benzerliklerine göre sınıflandıran ürün geliştirme ve operasyon prosedürüdür.

Müşteriye ulaştırılmadan önce tasarımdan, sistemden, süreçten ya da servisten kaynaklı olabilen potansiyel hataların, sorunların, yanlışların vb. belirlenmesi ve tanımlanarak giderilmesine yarayan bir mühendislik tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır.

FMEA’nın işleyiş şekli genel olarak; olası risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve aksiyon alması biçimindedir. Benzer nitelikteki proseslerin geçmiş deneyimlerinden yararlanılır. Başka bir ifadeyle o prosesin daha öncesinde meydana gelen hatalarını baz alarak yeni bir hata tanımlaması oluşturur. FMEA’nın uygulama alanları ise; Atom, Uzay, Otomobil, İletişim, İlaç ve Ev gereçleri endüstrileri olmaktadır.

FMEA Açılımı Nedir?

FMEA terimiyle karşılaşan insanların en çok merak ettiği konulardan biri bu terimin açılımı olmaktadır. İngilizce dilindeki Failure Mode Effect Analysis kelimelerinin kısaltması olan FMEA'nın açılımı Failure Mode Effect Analysis olmaktadır. Bu kelimelerin Türkçedeki karşılığı ise Hata Türü ve Etkileri Analizi olmaktadır.

Bir sistemdeki, makinedeki, prosesteki veya techizattaki her bir potansiyel hata türünün sistem üzerindeki oluşturabileceği sonuçların veya etkilerinin değerlendirilerek sıklıklarına göre sınıflandırılmaları temeline dayanan bir teknik analiz yöntemidir.

Hata Türlerinin Etki Analizi Nasıl Yapılır?

Hata türlerinin ve etkilerinin analizi; bir sistemin potansiyel hata türlerini analiz etmek amacıyla hataları ihtimallerine ve benzerliklerine göre sınıflandıran bir ürün geliştirme ve operasyon yönetim prosedürü olarak kullanılmaktadır. Başarılı bir sonuç elde edilen bir hata türü analizi işi, benzer ürünlerin ya da proseslerin geçmiş deneyimlerine dayanılarak hata türlerinin tanımlanmasına olanak sağlar. Bu hataların sistemden en düşük düzeyli kaynak kullanımı ve çaba ile atılmasını sağlar ve bunun beraberinde geliştirme zamanını ve maliyetini düşürücü bir etki ortaya koyar.

Bu sistem daha çok üretim sektöründe ürünlerin çeşitli aşamalarında kullanılması ile birlikte hizmet sektöründe de kendisine önemli kullanım alanı sağlamıştır. FMEA’nin barındırmakta olduğu temel fikri hatayı sonradan bulmak ve düzeltmek (hata yönetimi) yerine hataları önceden tanıyarak tedbirli bir biçimde önlemek ve tasarım sürecinden itibaren hataların olası sebeplerinin değerlendirilmesidir.

Böylelikle üretim sürecinde çıkan kontrol ve hata maliyetlerden ve hatta müşteri maliyetlerinden (müşteri) kaçınılabilmeyi mümkün kılmakta ve toplam maliyetleri azaltıcı bir etki yaratmaktadır. Sistematik bir yaklaşım ile birlikte ve bu yaklaşımdan gelen bilgilerin beraberinde ayrıca tasarım hatalarının yeni ürün ve süreçlerde tekrarlanmasının önüne geçilir.

Bir sürecin, üretime hazır hale gelmesinin sonrasında ya da üretime geçmiş olan bir proseste, önemli olan sürecin ya da ürünün güvenilirliğini sağlamak olmaktadır. Güvenilirlik ürünlerin ya da proseslerin çok önemli bir özelliğidir. Bunun beraberinde müşteri tatminini sağlamakta etkisi bir hayli yüksek olan bir faktördür.

Müşteriler kullanmış oldukları ürünün hizmet süresinin uzun ve aynı zamanda da sorunsuz bir proses olmasını ister. Bundan dolayı ürünün ya da sürecin güvenilirliğini sağlamak doğrultusunda atılacak adım, ortaya çıkabilecek olan hataların türlerini ve bunların ürün veya sürece etkilerini belirleyebilecek bir risk analizinin yapılması ve kurulacak olan ya da kurulmuş olan bir sürecin güvenilirliğinin kontrol altına alınmış olmasıdır.